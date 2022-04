Čovek koji je doživeo 110 godina otkrio neobičnu svakodnevnu naviku koja mu je pomogla

Kako starimo, postajemo svesni da godine mogu da donesu i neke bolesti, zbog čega je važno paziti na sebe kako bismo svoje zlatne godine dočekali sigurni, zdravi i srećni. Za neke je tajna u održavanju rutine vežbanja, za druge zdrava ishrana, a najbolja opcija je kombinacija oba načina. Međutim, retko se može čuti za alkoholna pića koja pomažu ljudima u starijoj dobi.

Pomažu li umerene količine piva u postizanju dugovečnosti?

Nije neobično da neki ljudi nakon dugog i napornog dana požele da se opuste uz čašu alkohola, a moguće je da umerena konzumacija alkohola može da smanji ogromnu reakciju osobe na stres.

Mark Berends, poreklom iz Nebraske, iskoristio je to u svoju korist jer je doživeo 110 godina. Prema članku objavljenom u časopisu Time, jedan od razloga zašto je Berends doživeo toliko bila je njegova navika ispijanja jedne limenke piva dnevno.

Navodi se da je Lois Besinžder, Berendova ćerka, rekla da je svek svima govorio da je razlog zašto živi toliko dugo taj što pije jednu limenku piva svaki dan u 15 sati.

Crno vino je najpopularnije, ali i pivo ima svoje značajne prednosti

Crno vino je alkoholno piće inače poznato po svojim blagodetima kada se uživa u umerenim količinama, a u njemu obično uživaju najdugovečniji ljudi na svetu. Ali dok je čaša crnog vina puna antioksidansa koji mogu pomoći u smanjenju rizika od hroničnih bolesti, poznato je i da pivo ima neke prednosti.

Prema magazinu American Journal of Medicinal Sciences, pivo sadrži više proteina i vitamina B od vina. Pivo ima jednaku količinu antioksidansa kao vino, ali specifični antioksidansi su različiti jer ječam i hmelj koji se koriste u proizvodnji piva sadrže različite vrste flavonoida (grupu biljnih metabolita koji pružaju zdravstvene prednosti) u poređenju s crnim vinom.

U istraživanju koje je objavio BioFactors, niz studija na životinjskim modelima pokazao je da pivo može sprečiti karcinogenezu – početak stvaranja raka – i osteoporozu, stanje u kojem kosti postaju slabe i lomljive.

Istraživanje je pokazalo da pivo daje plazmu koja ima značajnu zaštitu od oksidativnog stresa. Takođe sadrži izohumulone (gorke materije dobijene iz hmelja), koji mogu sprečiti probleme s gojaznošću i dijabetes tipa 2, poboljšati metabolizovanje lipida i suzbiti aterosklerozu – bolest arterija koju karakteriše taloženje plaka u obliku masnog materijala na njihovim unutrašnjim ćelijskim zidovima. Umereno ispijanje piva takođe je povezano sa smanjenjem kardiovaskularnog rizika i ukupne smrtnosti.

Umerenost je ključna

Iako pivo pruža iznenađujuće prednosti, važno je zapamtiti da ga pijete umereno jer previše alkohola može dovesti do negativnih efekata. Mogli biste postati dehidrirani, dobiti viška masnoće oko stomaka i razviti probleme kao što su problemi s cirkulacijom, čirevi i dijabetes.

Podaci istraživanja, koji su objavljeni u časopisu Nutrients, predlažu da se približna konzumacija od 10 do 16 grama alkohola dnevno, što je ekvivalent jednom pivu za žene, može definisati kao umereno pijenje piva. Za muškarce bi to bilo oko 20 do 28 grama alkohola dnevno, što je jednako jednom do dva piva.

Međutim, konzumacija bi bila raspoređena kroz nedelju dana bez teških epizoda opijanja. Takođe se predlaže da se umereno ispijanje piva smatra konzumiranjem tokom obroka, kao što je običaj u mediteranskim zemljama.

