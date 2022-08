Čovek koji je osvojio 12 miliona evra na lutriji zažalio što je dobio novac

Novac ne kupuje sreću, ali može da olakša život i mnogi će reći da je to dovoljno. Ipak, jedan čovek zažalio je što je osvojio novac na lutriji.

Mark Lipšam, 53-godišnjem vozaču kamiona iz Ouklenda na Novom Zelandu, jednog dana 2017. posrećilo se kad su se brojevi s njegovog listića pojavili na ekranu.

Nekoliko nedelja pre osvajanja premije, Mark je počeo da sanja brojeve pa je odlučio da zaigra na njih. Nakon što je osvojio 19 miliona novozelandskih dolara (skoro 12 miliona evra), sledećeg dana dao je otkaz, nesvestan problema s kojim će se suočiti.

Svi su hteli komadić bogatstva

„Shvatio sam to na teži način i to je dovelo do problema sa samim sobom jer nisam funkcionisao kao pre“, izjavio je. Mark se prisetio kako je došao do stanja „depresije, stresa i frustracije“ jer su ljudi iz njegove okoline očekivali da će im dati novac.

Nastavio je skromno da živi

Iako je osvojio ogromnu količinu novca, nastavio je da živi u svom skromnom domu i odlučio da će se suzdržati od velikih spontanih kupovina zbog brige kako da se nosi s tolikom količinom novca.

Mark je u međuvremenu postao otac, a dve godine nakon što je osvojio novac njegov komšija upoznao ga je s navodnim stručnjakom koji ga je podučavao kako da se brine o svom zdravlju, odnosima s ljudima, pravnim poslovima i finansijama i to je skupo naplaćivao.

Susret s prevarantom

Mark se tada osećao dovoljno samopouzdano da se odluči na kupovinu imanja te je „stručnjaku“ dao 1,7 milion evra da obavi kupovinu nekretne u njegovo ime.

Mark je otišao na putovanje sa svojim ćerkama, a nakon što se vratio, stručnjak je tvrdio da je došlo do zastoja u kupovini i odbijao da razgovara s njim. Tada je prekinuo sve veze sa stručnjakom i shvatio da se njegov iznos bankovnog računa smanjio za 1,7 miliona evra.

„Dobitak mi uopšte nije pomogao“

Mark je krenuo u pravnu bitku kako bi vratio novac ukraden prevarom te se na kraju sporazumno nagodio van suda.

„Na kraju, dobitak mi uopšte nije pomogao. Prevarili su me i izgubio sam jako puno novca“, rekao je za New Zealand Herald.

