Crno nam se piše: Čuvena Baba Vanga predvidela zastrašujuću 2023. godinu

Poznata kao Nostradamus Balkana, Baba Vanga, koja je umrla 1996. u 84. godini, napravila je pet zastrašujućih proročanstava za 2023. godinu pre svoje smrti.

Baba Vanga je ostavila predviđanja za svaku godinu do 5079. i predviđala je katastrofalne solarne oluje, testiranje biološkog oružja na ljudima, promenu zemljine orbite, nuklearnu eksploziju i kraj prirodnog rađanja 2023. godine.

Vanga je predvidela da će velika zemlja sprovesti studije o biološkom oružju na ljudima, što će rezultirati smrću hiljada ljudi. Međutim, Konvencija Ujedinjenih nacija o biološkom oružju zabranjuje izvođenje ovakvih eksperimenata.

Vanga, koja je ispravno predvidela nuklearnu katastrofu u Černobilju, takođe je upozorila na potencijalnu eksploziju nuklearne elektrane 2023. godine. Ovo jezivo predviđanje dolazi u trenutku kada su svetski lideri zabrinuti zbog nuklearne katastrofe u Ukrajini.

Samo prošlog meseca, snažne eksplozije potresle su područje oko ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, a šef UN-a za atomsku energiju nazvao je ruski rat protiv Ukrajine „izuzetno uznemirujućim“.

Baba Vanga je takođe predviđala da će sledeće godine Zemlja na neki način doživeti promenu u svojoj orbiti – iako detalji o tome nisu dati. Zemljina orbita se može lagano pomeriti zbog gravitacijskih sila drugih planeta, ali pomak na tako radikalan način za samo godinu dana bio poguban za našu okolinu, jer bi doveo do visokih temperatura, porasta nivoa mora i nivoa radijacije.

Još jedno je zastrašujuće proročanstvo dolazak solarne oluje magnitude nikada ranije viđene na planeti Zemlji. Sunčeve oluje mogu uzrokovati masovne nestanke struje i prekide komunikacije, uzrokujući niz problema. Ove oluje nastaju kada se sunčeva energija oslobodi, šaljući električne naboje i radijaciju koja juri prema Zemlji.

Još jedno zastrašujuće predviđanje jeste da će rađanje ljudi prirodnim putem biti zabranjeno od strane vlada. Neobičan scenario bi se navodno dogodio kada bi se vladini zvaničnici zalagali za laboratorijsku proizvodnju ljudskog života i ograničavali prirodna rađanja. Lideri i medicinski stručnjaci mogli bi na ovaj način da odluče ko će biti rođen, dok bi roditelji mogli da prilagode svoje osobine i izgled – poput boje kose i očiju.

Ona je ranije upozorila da će se veliki gradovi suočiti sa sušom zbog porasta temperatura 2022. godine. Čini se da predviđanje ima određenu težinu jer je ranije ove godine objavljeno da je stanovnicima Kenta izdato upozorenje za vodu za „samo nužnu upotrebu“, piše Dejli mejl.

Međutim, ne samo da Velika Britanija beleži nestašicu vode, jer je u julu objavljeno da su zemlje poput Portugala i Italije govorile građanima da pokušaju da ograniče upotrebu vode.

Međutim, neka od njenih drugih predviđanja za 2022. se do sada nisu ispunila, jer je tvrdila da će svet videti zastrašujuće događaje, uključujući smrtonosni cunami i još jednu pandemiju. Srećom, nijedan veći cunami do sada nije pogodio obale, međutim čini se da pandemija koronavirusa ponovo uzima zamah. Takođe smo videli izbijanje majmunskih boginja širom sveta, ali to nije izazvalo velike probleme.

Inače, ova vidovnjakinja je tvrdila da ima redak dar od Boga koji joj je pomogao da vidi u budućnost nakon što je izgubila vid u 12-oj godini. Ona je ranije tačno predvidela rusku invaziju na Ukrajinu, kao i napade 11. septembra u Njujorku.

Čak je jednom izjavila u intervjuu iz 1979. da će Rusija dominirati svetom i da će predsednik Vladimir Putin postati „gospodar sveta“. Ona je takođe napravila predviđanje o Trećem svetskom ratu i potencijalnoj upotrebi nuklearnog oružja.

Tvrdi se da je tokom svoje 50-godišnje karijere predviđala i pandemiju koronavirusa, katastrofu u Černobilju u Ukrajini 1986. i smrt princeze Dajane 1997. godine. Vidovnjakinja je navodno predvidela izbijanje pandemije koronavirusa.

Baba Vanga je takođe tačno predvidela da će 44. američki predsednik Barak Obama biti prvi crni predsednik, iako je rekla da će on biti poslednji. Predvidela je i da će se 45. predsednik Sjedinjenih Država „suočiti s krizom“ koja će „srušiti zemlju“ koja bi mogla biti povezana s Trampovim mandatom, uključujući i napad na Kapitol.

