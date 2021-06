Čudo u porodilištu: Žena rodila deset beba (foto)

Južnoafrikanka stara 37 godina rodila je čak deset beba nakon porođaja obavljenog carskim rezom, preneo je BBC.

Gosiame Tamara Sithole i njen suprug bili su potpuno šokirani nakon što je ultrazvukom uočeno osam beba, a nakon porođaja iznenađenje je bilo još veće jer su zapravo dobili deset.

Oy! Ouch! Woman claims to have given birth to TEN babies in South Africa

https://t.co/ujnxSwZ6rA pic.twitter.com/m04HuKTcJ1

— 🟣 Evan Kirstel $B2B (@EvanKirstel) June 8, 2021