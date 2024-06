Čuveni doktor otkrio šta veliko propuštate u životu: A sutra to niko neće moći da vam vrati

Dr Gabor Mate je kanadski lekar i istaknuti stručnjak koji je karijeru posvetio prevazilaženju zavisnosti i trauma. Dobitnik je nagrade „Hubert Evans“ za književnu publicistiku, njegove knjige prevedene su na više od 30 jezika, a za medicinski rad odlikovan je i Ordenom Kanade.

U Srbiji ga najviše vezuju za porodicu Đoković, tačnije Jelenu koja često navodi da se vodi njegovim principima u odgajanju dece i generalno u pristupu životu.

Nedavno je dr Mate gostovao u podkastu „Feel Better, Live More“ koji vodi dr Rangan Chatterjee, a na društvenim mrežama ovih dana viralan je snimak u kojem on, kroz priču o knjizi o medvedu Viniju Pu, ispričao šta je u životu najvažnije, a što je on zanemario i kao dete i kao odrasla osoba.

„Kada bih mogao ponovo da biram kako bih živeo svoj život, ne bih ga živeo na ovaj način. Da li znate Vinija Pua?“, upitao je doktor Mate voditelja. „Ne lično“, našalio se doktor voditelj. „Okej. Knjigu. Kraj te knjige bi me godinama dovodio do suza. U priči Kristofer Robin mora da ide u školu i on govori svojim prijateljima, životinjama, igračkama, da više neće moći toliko da se igra sa njima. I ono čega nisam bio svestan kada sam išao u medicinsku školu i kada sam posao lekar, koliko sam bio teran da opravdam svoje postojanje u svetu – voleo bih da nisam toliko radio. Kada ste naterani da radite, zapravo ignorišete ono što je bitno, a to je da napravite pauzu od svog posla i jednostavno provodite vreme uživajući sa svojom decom, sa svojom ženom, svojom porodicom. Ja to nisam radio. Uvek sam osećao da moram da nastavim da radim, a knjiga se završava izjavom ‘I šta god da rade, gde god da idu u čarobnoj šumi, mali dečak i njegov meda uvek će se zajedno igrati.’ I ta rečenica bi me godinama rasplakivala, ljudi žrtvuju svoju razigranost, svoju radost, vođeni nesvesnim potrebama da potvrde svoje postojanje, a odakle dolazi to, to dolazi iz dečjih trauma. Igra je toliko važna i radost je toliko važna, u tom smislu, uvek možemo nastaviti da se igramo u Čarobnoj šumi, i to je jednostavno suštinski.“

(Sensa)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.