Čuveni psihijatar tvrdi: Tri stvari u svom životu nikada ne možete promeniti, uprkos najvećem trudu

Često patimo jer ne prihvatamo realnost, ovo je put do izlečenja

Argentinski psihijatar dr Horhe Bukaj posvetio je život ovoj nauci, a posle godina i godina iskustva u radu ljudima, otkrio je da 3 stvari čovek ne može promeniti, ma koliko se trudili.

Dr Horhe Bukaj argentinski je psihijatar, psihoterameut i pisac, a već decenijama se bavi mentalnim zdravljem kod ljudi.

Ovaj stručnjak ističe da postoje tri stvari istine.

„Da, nije bilo lako doći do ovih istina, ali mislim da one još važe. Možda se jednog dana mogu promeniti i reći ću vam kad se to desi, ali sada je tako“, kaže Horhe Bukaj za sensa.metropolitan.si.

U ovom trenutku je sve kako jeste

Stvari su takve kakve jesu. Nisu onakve kakve ja želim da budu, ni onakve kakve su bile, ni kakve će biti. Sve je kako jeste.

Dobre stvari ne dolaze besplatno

Dobre stvari baš i ne dolaze besplatno. Postoji cena koju treba platiti. Ne uvek ekonomski, ne novcem, ali mora da se plati. Dobre stvari ne dolaze besplatno. I to morate da razumete. Suprotna tačka gledišta je detinjasta. Želim ga, a pošto me voliš, moraš mi ga dati besplatno. To nije život, a nije ni istina. Život je razmena. Ako nešto vredi, morate platiti cenu. Loše stvari su ponekad besplatne. Ali dobre stvari ne dolaze besplatno.

Ne možete raditi šta god želite

Ne možete raditi šta hoćete, ali možete izbeći da radite stvari koje ne želite. Ne možete sve, ali uvek možete da kažete „ne“. To je naša privilegija kao ljudskih bića, ali i naše pravo

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com