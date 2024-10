Da li često zaboravljate šta ste sanjali? Ovi zdravstveni problemi mogu biti uzrok

Skoro svima se desilo da se ne sete sna, iako je na njih ostavio jak utisak

Postoji više faza sna, a u REM fazi većina ljudi sanja. San treba da pruži našem mozgu i telu potreban odmor, a igra važnu ulogu i u održavanju hormonalne ravnoteže.

I tokom spavanja naš um procesuira misli i pretvara ih u snove. Ponekad se dešava da san sintetiše svesne informacije, ali i ono što imamo u podsvesti i da nam pruži rešenje nekog problema koji nas muči.

Međutim, vrlo često se dešava da sanjamo nešto što je ostavilo jak utisak na nas, ali da posle nekoliko minuta nakon buđenja zaboravimo svoj san.

Ova pojava može imati više uzroka koji mogu biti povezani sa zdravstvenim problemima.

Zbog čega se u većini slučajeva ne sećamo snova?

Stres može narušiti kvalitet i kontinuitet sna, odnosno može povećati broj buđenja tokom noći. Stres i učestala buđenja mogu otežati pamćenje sadržaja snova.

Pored toga i ishrana igra važnu ulogu. Teška, obilna, začinjena i masna hrana loš je izbor jer može negativno uticati na miran san i na pamćenje snova.

Još jedan uzrok može se naći u traumama. Svesne traume, ali i one koje su potisnute u podsvest mogu da dovedu do insomnije ili do nemogućnosti pamćenja onoga šta smo sanjali.

Prema mišljenju psihologa i stručnjaka sa snove Rubina Naimana, bitno je kako smo se probudili ujutru – da li je buđenje bilo naglo ili se desio period ošamućenosti i prilagođavanja. On smatra:

“Vanredno hibridno stanje u kom se budite iz sna, a koje je odlično za prisećanje onoga što ste sanjali”.

