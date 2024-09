Da li imate izuzetno proračunat um ili ste sanjar? Ono što prvo vidite na slici otkriva kakvi ste

Ova jedinstveno pomešana slika krije različite elemente u sebi. Kada prvi put vidite sliku, možda ćete videti ili majmuna koji visi sa grane drveta ili tigra. Ono što prvi put vidite može mnogo reći o vašoj ličnosti.

Način na koji tumačite stvari koje vidite može reći neke prilično zanimljive stvari o vašoj ličnosti.

Vi ste sanjar ako prvi vidite majmuna

Ako na ovoj slici prvo vidite majmuna, to može značiti da ste sanjar sa dominantnim desnom stranom mozga. Generalno, mislioci desnog mozga su intuitivni i kreativni. Oni je više holistički i maštovitije nastrojeni. Ljudi koji se identifikuju sa ovim stilom su uglavnom umetnici, inovatori i sanjari. Oni uglavnom zavise od svojih osećanja i instinkta umesto da zavise od krute logičke analize.

Po prirodi, mislioci desnog mozga su kreativni dobavljači rešenja i originalni mislioci. Problemima pristupaju sa osećajem fluidnosti i često su spontani, intuitivno se snalaze. Iako taj intuitivni pristup zaista može dovesti do inovativnih otkrića, on takođe može dovesti do impulsivnih radnji ili odluka koje se donose samo srcem, a ne iz dobro osmišljenih promišljanja.

Ako prvo vidite tigra, imate proračunat um

Ako je na slici prva stvar koju primetite tigar, onda možda imate dominantnu levu stranu mozga. Generalno, mislioci levog mozga su okarakterisani kao logični, analitički i kalkulativni u svom pristupu problemima. Ovo je više orijentisano na detalje, strukturalno i organizaciono. Pojedinci koji su u stanju da prvi vide tigra možda imaju tendenciju da planiraju sve do najsitnijih detalja i rešavaju izazove sa načinom razmišljanja korak po korak.

Mislioci levog mozga generalno dobro rade na zadacima koji od njih zahtevaju da razrade plan sa finim detaljima. Obično su orijentisani ka ciljevima, realni i praktični. Oni preferiraju strategije koje su zasnovane na logičkom rasuđivanju i podržane činjenicama. U rešavanju problema, oni će verovatno razbiti celinu na male delove i napasti svaki korak jasnom, analitičkom strategijom. Iako ovo može biti efikasno sredstvo za generalno rešavanje problema i osećanje kontrole nad ishodima, manje fleksibilnosti i spontanosti mogu rezultirati u poređenju sa tipovima desnog mozga.

