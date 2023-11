Da li imate mučninu tokom vožnje? Stručnjaci objašnjavaju zašto se to dešava

Da li znate zbog čega se tačno javlja mučnina tokom vožnje?

Stručnjaci kinetozu definišu kao „bolest kretanja“, a najčešće se manifestuje mučninom, vrtoglavicom, glavoboljom, slabošću, često i povraćanjem. Od mučnine pri vožnji, najčešće pate deca, ali i odrasle osobe mogu da imaju takve probleme.

Sada je, međutim, možda došla prekretnica, prenosi N1 Zagreb.

Zahvaljujući istraživanju naučnika sa Autonomnog univerziteta u Barseloni, zapravo je bilo moguće pronaći razlog koji dovodi do ispoljavanja ovih simptoma.

Tim istraživača, predvođen profesorom Pablom Mačuka-Markezom, zapravo je identifikovao neurone odgovorne za mučninu kretanja, nelagodnost povezanu sa kretanjem u automobilu, prenosi Novi list.

Uključeni neuroni se nalaze u specifičnom regionu moždanog stabla, poznatom kao vestibularna jezgra, od kojih potiču snopovi nervnih vlakana koji prenose signale neophodne za orijentaciju u prostoru i kretanje do mozga.

Rezultati su otkrili da deaktiviranje neurona koji eksprimiraju protein Vglut2 sprečavaju nelagodnost.

Njihova aktivacija je umesto toga izazvala simptome slične bolesti kretanja, čak i u odsustvu stimulacije.

Među ovim neuronima, oni sa Cck-A receptorom su se pojavili kao glavni krivci odgovorni za simptome.

Mapiranjem neuronskih kola, otkriveno je da su oni povezani sa parabrahijalnim jezgrima mozga, koji regulišu apetit, telesnu temperaturu i letargiju.

Naučnici veruju da mogu postojati dodatna, neotkrivena kola koja utiču na druge simptome povezane sa mučninom. Istraživanje, objavljeno u Journal of the American Academy of Sciences, predstavlja korak napred u razumevanju neuronskih mehanizama koji su u osnovi bolesti kretanja i moglo bi utrti put ciljanim terapijama za ublažavanje nelagode povezane sa putovanjem automobilom.

