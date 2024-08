Da li je dobro piti vodu ujutru čim se probudimo: Stručnjaci otkrivaju da li je ova navika zdrava

Voda je od suštinske važnosti, što znači da naše telo ne može samo da je proizvede kako bi zadovoljilo naše osnovne potrebe.

Znamo da je konzumiranje vode od izuzetne važnosti, ali evo zanimljivog pitanja: da li je bitno vreme hidratacije?

Naime možda ste nekad i sami čuli savet da je čaša vode i to na prazan želudac najbolji način za početak dana, no treba li to stvarno biti prvo što uradimo ujutru? Odgovor čini se nije tako jednostavan, piše Real Simple.

Voda je esencijalna hranljiva materija, što znači da telo samo ne može proizvesti dovoljno da zadovolji svoje osnovne potrebe već kako biste bili zdravi morate je uzimati iz spoljašnjih izvora.

Telu je ona potrebna za podmazivanje zglobova, regulaciju telesne temperature, prenos i izlučivanje hranljivih materija, no organizam stalno i gubi vodu kroz normalne procese kao što su mokrenje, znojenje, pa čak i disanje. Neki faktori, poput vežbi, vrućeg vremena ili određenih lekova mogu taj gubitak i ubrzati, a bez obzira na individualne potrebe za vodom, jedno je sigurno: trebali bi je piti svaki dan.

Budući da dok spavamo nije moguće zadržavati svu vodu, a telo je i dalje celu noć gubi, konzumiranje vode kad se ujutru probudimo ima smisla.

Rehidrira vas nakon noći bez vode

Budući da ne možete piti vodu dok spavate, vaše telo je ujutru prirodno dehidrirano. Konzumiranje vode kad se probudite nadoknađuje tečnost koju ste izgubili tokom noći, to posebno važi ako spavate otvorenih usta ili u toploj prostoriji, a još više ako ste noć pre pili alkohol.

Povećava nivo energije

Mnogi smatraju da im ispijanjem hladne vode ujutru pomaže da se razbude. Uostalom, dehidratacija nas može činiti umornima i izazvati vrtoglavice, prema National Library of Medicine, pa čašom vode odmah ujutru možemo to sprečiti i osigurati da tkiva i organi što pre dobiju potrebnu tečnost.

Pospešuje mentalnu funkciju

Slično tome, voda može povećati i mentalnu oštrinu i produktivnost tokom dana. Dehidratacija je naime takođe povezana s glavoboljama—tako da je čaša vode odličan način za poboljšanje mentalnih sposobnosti. Čak je i blaga dehidratacija povezana s kratkoročnim gubitkom pamćenja i koncentracije.

Podstiče metabolizam

Bez obzira na doba dana, konzumiranje vode može pokrenuti vaš metabolizam. Konkretno, hladna voda pokreće vaše telo da uključi mehanizam koji se zove termogeneza aktivirana hladnoćom. To znači da vaše telo zagrejava vodu uključivanjem metabolizma, za čak 30 posto, na oko sat vremena.

Pospešuje probavu

Pijenje vode ključno je za zdravu probavu. Na primer, hidratacija je korisna za ublažavanje zatvora, uobičajene nuspojave dehidratacije. Topla voda ima potencijal da razgradi hranu koju ste pojeli brže od hladne vode. Stoga, ako ste skloni zatvoru, pijenje vode kad se probudite može pokrenuti proces rehidratacije i pokrenuti stvari što je pre moguće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com