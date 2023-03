Da li je odraslima potrebno mleko i šta se dešava kada prestanete da ga pijete?

Od ranog detinjstva nam roditelji objašnjavaju zbog čega je neophodno da pijemo mleko. Od kalcijuma do jačanja kostiju, sve smo to čuli “milion” puta. A šta se dešava kada odrastemo?

Da li nam je tada uopšte potrebno mleko?

“Odraslima nije potrebno mleko”, kaže dijetetičarka Ejmi Šapiro. Mnogi stručnjaci saglasni su da odrasli ljudi ne treba da piju mleko, ali jedino što je važno je da obratite pažnju da unosite dovoljno kalcijuma i vitamina koje ste inače dobijali iz mleka. Šapiro ističe da će se u vašem telu desiti neke iznenađujuće promene ukoliko prestanete da pijete mleko, a evo šta možete da očekujete.

Promene na koži

Mnogi ljudi piju mleko čitav život, uopšte ne shvatajući da možda imaju intoleranciju na ovaj napitak. Ako je to slučaj i kod vas i osetljivi ste na mleko, dijetetičarka kaže da ćete, kada prestanete da konzumirate ovaj napitak, primetiti poboljšanje na koži – manje akni, ekcema… Takođe, stručnjaci ističu da se u mleku krava, posebno ukoliko nose mladunce u sebi, nalaze hormoni koji doprinose stvaranju akni.

Bolje zdravlje creva

Izbacivanje kravljeg mleka iz ishrane može da pomogne u regulaciji digestivnih problema i da doprinese boljem zdravlju creva. Takođe, kada prestanete da pijete mleko, možete da očekujete manje gasova i nadutosti, navodi Šapiro. Dijetetičarka objašnjava da je laktoza u mleko teška za varenje, te je uglavnom ona krivac za nadutost i gasove. Osim toga, kada u telu imate previše laktoze, može da dođe do oticanja debelog creva i dijareje.

Manje promena raspoloženja

“U prosečnoj čaši mleka nalazi se 60 i kusur hormona”, napominje doktor Mark Hajman, dodajući da se to odnosi i na organsko mleko. Zbog toga što kravlje mleko sadrži hormone, redovno konzumiranje ovog napitka može da poveća nivo hormona koji se prirodno nalaze u telu i dovede do čestih promena raspoloženja. Hormoni iz kravljeg mleka mogu da dovedu do disbalansa estrogena i testosterona u telu, ali stručnjaci ističu da je konkretno o tom efektu mleka potrebno sprovesti dalja istraživanja.

