Da li je ovo lice Isusa? Naučnici detaljno analizirali Torinsko platno i došli do zapanjujućeg otkrića

Naučnici u Italiji tvrde ove nedelje da su ustanovili da Torinski pokrov datira iz vremena Isusovog života, pre otprilike dve hiljade godina. Za neke istoričare, platno koje se čuva u kapeli u centru italijanskog grada predstavlja jednu od najsvetijih hrišćanskih relikvija, piše Dejli mejl.

Is this the image of Jesus of Nazareth?

New X-ray analysis just revealed the Shroud of Turin, Christ's alleged burial cloth, to be 2,000 years old.

So here's what we know — and why it might just be real… (thread) 🧵 pic.twitter.com/MGgG2pDGIK

— Culture Critic (@Culture_Crit) August 21, 2024