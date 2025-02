Da li je ovo putnik kroz vreme: Na fotografiji iz Drugog svetskog rata krije se neverovatan detalj

Fotografija iz Drugog svetskog rata ponovo se proširila društvenim mrežama i postala viralna jer su ljudi uvereni da prikazuje vremenskog putnika među grupom ljudi na ulici. Da je putovanje kroz vreme stvarno, mogli biste da pomislite da bi moćnici želei da pošalju špijuna u stilu Džejmsa Bonda da skače kroz vreme i izvršava misije.

Ali, u principu, želeli biste nekoga ko bi mogao da se stopi s gomilom. Neko ko je diskretan. Neko poput ovog čoveka.

Opet, ako bismo pretpostavili da je ovo legitimno, onda je tip na fotografiji totalno podigao glavu jer se čini da koristi pametni telefon – 1943. godine.

This picture was taken in 1943 in Iceland. It shows a man who appears to be talking on a modern day phone. Is this man a time traveler from the future or is this proof that advanced technology was developed long before being publicly released? pic.twitter.com/rp2w5ZWCxm

