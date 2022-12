Da li je zdravo piti vodu pre spavanja? Evo šta kažu stručnjaci

Iako ispijanje vode pre spavanja sprečava eventualnu dehidraciju tokom noći, stručnjaci objašnjavaju da bi ova navika ipak mogla da ima više štete nego koristi za vaše zdravlje. Kako prenosi Fox News, postoji nekoliko negativnih strana ispijanja vode pre odlaska u krevet.

Amber Dokson, dijetetičarka i medicinska sestra iz Čikaga, upozorava da ispijanje vode odmah pre spavanja nije najbolja ideja jer može uzrokovati probleme sa spavanjem, a između ostaloga, dovesti do nesanice.

„Kada se odmarate, vaše telo proizvodi melatonin, hormon koji pomaže u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti i cirkadijalne ritmove. Ispijanje vode pre spavanja ometa ovaj proces jer inhibira proizvodnju melatonina. Vašem telu je potrebno vremena da obradi tečnost i zatim ponovo pokrene cikluse spavanja i buđenja nakon što popijete vodu pre spavanja“, objašnjava Dikson.

S njom se slaže i Tara Klensi, specijalistkinja za poremećaje spavanja koja naglašava da bi vodu trebalo piti tri sata pre spavanja, a nakon toga više ne.

“Pijenje vode pre spavanja može poremetiti vaš san, ali vas i naterati da odlazite u toalet usred noći, što nikako nije zdravo za kvalitet vašeg sna. Zato je, osim izbegavanja ispijanje vode odmah pre spavanja, isto vrlo važno ograničiti unos vode na samo pola čaše jer je sve ostalo previše“, objašnjava Klensi. Ipak, specijalista za poremećaje u spavanju ipak smatra da, ako zaista osetite veliku žeđ, popijete vodu jer nikako ne smete dopustiti telu da dehidrira.

‘Koliko god ispijanje vode može biti loše za vaš san, dehidracija je još gora“, dodaje.

Isto tako, konzumiranje vode pre spavanja može poremetiti i vašu probavu, što ima štetne efekte na zdravlje creva, uključujući nadutost, bolove u stomaku i gasove.

„Ako pijete previše tečnosti pre spavanja, vaš će probavni sistem biti zauzet obradom te dodatne tečnosti umesto da se fokusira na razgradnju čestica hrane koje se u to vreme mogu nalaziti u želucu ili crevima. To može dovesti do probavnih problema, a posebno bolova u trbuhu i neprijatne nadutosti koja opet može uticati na vaš san, budeći vas u noći“, objasnila je Dikson.

