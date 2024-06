Da li posedujete mentalitet Novaka Đokovića? Ovih 6 znakova jasno ukazuju da se u vama krije šampion

Da li imate mentalitet šampiona, kao što je to slučaj sa Novakom Đokovićem?

Kad pomislite na nekoga ko ima mentalitet šampiona, ko će vam prvi pasti na pamet? Velika je verovatnoća da će to biti Novak Đoković! Svetski broj jedan i naš najbolji teniser svih vremena je još kao dete znao da će jednog dana biti šampion, da će osvojiti Vimbldon i mnoge druge turnire. Što je želeo, na čemu je radio, to je i ostvario.

A kako da znate da li i vi imate mentalitet šampiona koji će vam pomoći da napredujete i postignete veliki uspeh? Šest znakova na to ukazuju…

1. Pokušavate, čak i kada ne morate

Običan čovek se ne trudi više nego što je potrebno. Ne ulaže dodatne napore i ne pokušava da prevaziđe svoja „ograničenja“. On uživa u onome što već ima i ostaje u svojoj zoni udobnosti. S druge strane, osoba koja ima mentalitet šampiona se ne plaši da pokuša. On se trudi, čak i kada to nije neophodno. Ako se i vi angažujete i ne plašite se posla, imate mentalitet šampiona.

2. Shvatate da je sadašnji trenutak sve što imate

Običan čovek sve ostavlja za sutra. Čak i ako nešto jako želi, smatra da uvek ima dovoljno vremena da se posveti tome. Navikao je da odlaže svoje zadatke, a neretko se dešava da čak na njih i zaboravi. S druge strane, mentalitet šampiona vas gura da sve rešite danas, tačnije odmah. Znate da „sutra“ nije zagarantovano. Sadašnjost je sve što imate i morate da koristite trenutak koliko god je to u vašoj mogućnosti.

3. Preuzimate odgovornost

Mentalitet koji većina nas ima jeste takav da nas uči da budemo što je moguće nežniji prema sebi. To ne znači nužno nešto loše, ali morate da naučite da preuzmete odgovornost. Mentalitet šampiona vas tera da prihvatite svoje greške. Ako imate takav način razmišljanja, nećete uvek pokušavati da se „provučete“ bez napravljenih grešaka. Ako ste obećali da ćete nešto uraditi, a niste to učinili, osećaćete se krivim. Nakon toga, pobrinite se da se krivica pretvori u motivaciju. Uverite se da ne ponovite tu grešku.

4. Pomerate svoje granice

Znate one ljude koji idu u teretanu, rade vežbe i onda kažu „još jedan set“? Ovo je mentalitet šampiona, koji izlazi iz svoje zone komfora i kreće u akciju. On već zna šta je dobro za njega i preduzima korake u tom pravcu.

5. Ne mogu drugi da „završe posao“ umesto vas

Bez obzira na to koliko vas neko voli, ne može umesto vas da smrša, zategne mišiće, ode na pregled kod lekara, itd… Vi ste sami odgovorni za svoje zdravlje, psihičko i fizičko, tako da morate da naučite da sebe stavite na prvo mesto i brinete o sebi. Ne treba da imate očekivanja od drugih. Naravno da ćete biti srećni kada neko učini lep gest prema vama, ali to je samo „bonus“. Glavna odgovornost je vaša.

6. Ponekad se treba odreći i sna

Da ne shvatite pogrešno, odmor je važan, pomaže nam da ostanemo zdravi i produktivni. Ali, kada situacija to zahteva, treba da budete spremni da žrtvujete 8 sati sna. Jer istina je da postoje dani kada ne uspevate na vreme da ostvarite sve što ste planirali. Tih dana se zapitajte: koliko je važan posao koji moram da obavim? Da li da spavam 8 sati večeras ili da ostanem budan/na malo duže? Kako će ovo uticati na moju budućnost? Ako je odgovor da hoće, onda treba da se odreknete malo sna i završite obaveze koje će imati pozitivne posledice u budućnosti. Bitno je samo da se ne iscrpljujete time što ćete ovo stalno da praktikujete.

