Da li pričate u snu? Obavezno uradite jednu stvar

Pričanje u snu je pojava koja ima stručan naziv i zove se somnilokvija. Može vam biti veoma nezgodno ukoliko vaš partner priča u snu jer vi spavate pored njega i nije vam jasno zašto se to dešava, a u nekim situacijama se čak možete i uplašiti.

Iako nauka nije dala nijedan precizan odgovor zašto ljudi pričaju u snu, stručnjaci kažu da u najvećem broju slučajeva to nije razlog za brigu, piše Informer.

Kada su ljudi pod stresom, pričanje u snu je moguće i vrlo verovatno ćete pričati o stvarima koje ste preživeli tokom dana, ali i o nekim tajnim maštarijama. Naučnici opisuju da ljudi pričaju najviše 30 sekundi po epizodi spavanja, pa čak i više puta u istoj noći.

Ova pojava je veoma česta u ranom uzrastu i adolescenciji, pokazalo je jedno istraživanje. Oko 50 odsto dece između 3 i 10 godina često pričaju u snu i to podjednako dečaci i devojčice. Ako sanjaju ružne snove, deca ponekad mogu vikati, a tada ih je teško probuditi iz sna.

Stručnjaci takođe ističu da ova pojava može biti nasledna.

“Druga životna faza u kojoj je to očekivano je u tridesetim godinama, kada prvi put počnete da delite krevet sa nekim. Naravno, možda ste do radili i ranije, ali nije imao ko da vam skrene pažnju na to. Kod odraslih je pričanje u snu povezano sa manjom sna, pa čak i sa nesanicom.”

Ali ako imate pedesetak godina ili ste stariji i iznenada ste počeli često da govorite u snu, razlozi mogu biti posledica uzimanja određenih lekova, emotivnog stresa, temperature, a može biti i jedan od prvih simptoma demencije – kaže specijalista za san i spavanje Majkl Breus.

Ne postoji poznat način da smanjte ovu pojavu ili da utičete na nju. Jedino što možete da uradite jeste da izbegavate stres i da se trudite da imate normalan san.

Ipak, ono što biste trebali obavezno da uradite jeste da vodite dnevnik spavanja koji će vam pokazati kakav vam je ritam spavanja i buđenja.

Vodite ga dve nedelje. Zapišite vreme odlaska u krevet, vreme kada ste otprilike zaspali i kada ste se probudili. Dobro je zapisati i lekove koje ste pili i u koje doba dana ste ih uzimali. Zapišite i šta ste pili, naročito ako su to pića sa kofeinom i alkohol.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.