Da li ste ikada sanjali da ste trudni? Iza ovoga se krije prelepo značenje

Ovo je zasigurno jedan od 10 najučestalijih snova i sanjaju ga pretežno žene.

Ukoliko niste neko ko planira proširenje porodice, snovi o trudnoći će svakako ukazivati na neke životne promene. Drugim rečima, sanjati da ćete imati bebu često znači da rastete, da se unapređujete i da za vas dolazi nešto novo, u bilo kom segmentu života.

Sve u svemu, san uglavnom ima pozitivnu konotaciju, suština je da se razvijate baš kao što bi se beba razvijala u materici.

Ukoliko sanjate da ste vi trudnica, to može značiti da vam sledi ostvarenje dugoočekivane želje, što vam donosi sreću i blagostanje. To se isto odnosi i na pozitivan test za trudnoću. Kada sanjate negativan test, dobićete loše vesti, ali one vas neće značajno poremetiti, već ćete samo morati malo više energije da uložite u rešavanje problema.

Međutim, ukoliko u snu osećate nelagodnost povodom trudnoće, to može značiti da još uvek niste spremni na promene, odnosno da ne želite nešto da menjate zarad drugoga.

Ako pak sanjate prekid trudnoće, to znači da se život nakon lošeg perioda vraća u normalu. A kada muškarac sanja da je trudan, to znači da on zaista želi proširenje porodice, ali i da vas možda muči neka bivša ljubav, pa podsvesno utiče na vas to što ona sada vodi život u kome vi niste, a želeli ste da stvarate zajedničku porodicu, piše Sanovnik.org, a prenosi Telegraf.rs.

