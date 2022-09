Da li ste pod stresom? Pogledajte ovu ilustraciju i otkrićete istinu (foto)

Mislite da ste potpuno smireni i bez stresa? Pa, ova nova optička iluzija osmišljena je da stavi vaš um i oči na test, kako prenosi The Sun.

Optička iluzija dizajnirana je kako bi pokazala koliko ste zapravo pod stresom. Sve što treba da uradite je da pogledate ilustraciju i primetite pomeraju li se spirale na njoj, a ako se pomeraju, kojom brzinom se miču.

You cannot stop this optical illusion not until you blur our eyes. Similarly, blur your mind from thinking evil. pic.twitter.com/Y9Uo4wviM8

— Yasaswi Gomes (@GomesYasaswi) May 23, 2022