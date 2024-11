Da li ste rođeni zorom ili uveče? Samo posebni ljudi na svet dolaze isključivo u ovo doba dana

Recite u koje vreme ste rođeni i reći ćemo vam ko ste

Numerologija je za neke je to pseudonauka, za druge radoznalost ili putokaz u životu. Neki ljudi, međutim, veruju da to određuje našu ličnost i životnu misiju. Budućnost zapisana brojevima? Numerologija dodeljuje određena svojstva pojedinačnim brojevima. Po njoj, naša sudbina i karakter zavise i od vremena rođenja.

Recite u koje vreme ste rođeni i reći ću vam ko ste. Vaše vreme rođenja govori mnogo o vašoj prirodi i ličnosti. Stoga, nije bez značaja. Neki ljudi veruju da to određuje ceo naš život. Koliko ima istine u ovome, prosudite sami.

Kako da proverite vreme rođenja? Naravno, najbolje je da pitati svoju majku. Međutim, ako iz nekog razloga to ne možete da uradite, možete to da proverite u matičnoj službi.

Astrolozi kažu da je vreme rođenja važna informacija koja vam omogućava da pripremite tačan horoskop i naučite kako su bile pozicionirane planete u to vreme. I sve to može da pokaže šta čeka datu osobu u životu – talenti, pristup ljubavi i odnosi sa drugima samo su neke stavke.

A šta numerologija kaže o vremenu rođenja?

Trenutak kada dođemo na svet svakoj osobi dodeljuje specifičnu vibraciju. Obično se izračunava na osnovu vašeg datuma rođenja, ali ako dodamo vaše vreme rođenja, možemo napraviti mnogo detaljniji opis vaše ličnosti. Na ovaj način takođe možemo naučiti nešto o svojim predispozicijama ili problemima sa kojima se možemo suočiti u životu.

Veruje se da su ljudi rođeni od ponoći do zore obično mirni i uredni. Njihova samokontrola i perfekcionizam se često cene na poslu.

Ljudi rođeni u ranu zoru su uporni u svemu čime se bave. Oni su pravi životni praktičari i teško ih je iznenaditi – spremni za sve poteškoće u životu. Ostvare ono o čemu drugi sanjaju, vrlo inteligentni, brzi i skladni.

Pre podne se rađaju optimisti i filozofi, oni koji uveseljavaju sve oko sebe. Ambiciozni, optimistični i produhovljeni. Imaju brojne umetničke talente. Živahni, vedri i uvek u kreativnom haosu. Zračite nesebičnu ljubav i magnetsku toplinu. Empatični ste i sofisticirani.

S druge strane, ljudi rođeni u popodnevnim satima puni su energije. Među njima ima mnogo buntovnika.

Poslepodnevna deca su energična i kreativna. Živahan duh, znatiželjna priroda i puno energije najbolje ih opisuju. Stvoreni su da budu učitelji, matematičari i govornici.

Kasno poslepodne vreme je lutalica – oni rođeni između 16 i 20 sati krasi nemiran duh koji ih stalno vodi u nove izazove i nepoznate situacije. Društveni buntovnici, a njihova energija pravi je dar. Skloni su nervozi. I uvek imaju plan za budućnost.

Numerologija kaže da su ljudi izabrani sudbinom rođeni između 20 sati i ponoći. U stvari, to su žene rođene u to vreme.

A šta ih čini jedinstvenim? Žene rođene u pomenutom periodu spadaju u izuzetne. One su rođeni lideri koji se ne plaše izazova. Imaju liderske sposobnosti, kreativne su i ne plaše se da glasno izraze svoje mišljenje. Sudbina će im poslati važan zadatak da ostvare tokom života – to neće biti samo situacija vezana za njihovu karijeru, već i za privatni život. Zdrav razum i inteligencija rođenih između 20 časova i ponoći uvek bira pravu akciju.

Ljudi rođeni kasno noću obično su sanjari koji su prilično odvojeni od stvarnosti. Vole da budu u oblacima i obično ostave svoje planove „za kasnije“ ili ih sakriju u fioku. Društveni su i vole beskrajne diskusije.

