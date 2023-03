Da li ste u vezi s manipulatorom: Ove tri osobine ih odaju

Veza s manipulativnom osobom se može opisati kao vožnja rolerkosterom s velikim usponima i padovima.

Reč manipulacija potiče od latinske reči “manus“, koja u prevodu znači “ruka“. Primarno značenje ove reči je rukovanje, a vremenom se reč odomaćila da bi opisala događaje u kojima navodimo drugu osobu na postupke koji služe našoj ličnoj koristi – ljudi manipulišu drugima da bi dobili ono što žele.

Različita motivacija

Manipulacija se može vršiti iz različitih motivacija. Ljudi mogu osećati potrebu da kazne, kontrolišu ili dominiraju nad svojim partnerom. Ponekad traže sažaljenje ili pažnju ili imaju druge sebične motive.

Karmen Hara, poznati američki psiholog i stručnjak za veze, autorka bestselera i voditeljka radijskih emisija, otkrila je tri osobine koje su zajedničke svim manipulatorima.

Oni vole moć

Manipulatorova prva i glavna ljubav niste vi, nego moć. Oni moraju da vladaju svim okolnostima oko sebe kako bi njima mogli da upravljaju u svoju korist.

Naravno, možda nećete uvek da se slažite sa svojom majkom ili ćete se sukobiti sa sestrom, ali to nije razlog da napustite svoje voljene, a ipak, to je upravo ono što kontrolor želi, da vas udalji od onih koji vas vole i koji bi potencijalno mogli da vam ukažu na to da je vaš partner opasan. Manipulator mora da zadržava kontrolu jer u trenutku kad oseti i najmanji pad moći, ili će se obrušiti ili prekinuti vezu.

Oni vas teraju da preispitate svoju stvarnost

Poznato je da manipulatori koriste lukave, prepredene tehnike koje većina ne vidi kao alarmantne. Manipulator će da vas naziva manipulatorom, a toliko su uverljivi da će vas naterati da u to poverujete. Oni će vas uveriti da nešto nije uredu s vama, nikada s njima. Jedan od pokazatelja je uveravanje da imate problema s razlikovanjem stvarnosti od mašte, piše Avaz.ba.

Imaju nerazvijenu savest

Manipulator želi da budete šta god oni žele, kad god žele. Nemaju problem da lažu, varaju ili da kradu od partnera. Psihološki, ne osećaju dovoljno griže savesti za svoje postupke. Takođe veoma im je blizak tretman ćutnje ili durenja. Ne izražavaju svoja osećanja jasno, već kažnjavaju partnera ignorisanjem, hladnoćom i pasivnom agresijom. Na kraju, osobe koje imaju stabilnu i zdravu sliku o sebi retko su na meti manipulatora, zato je potrebno raditi i izgraditi sebe do tebe mere da se ovakve osobe ne usude prići.

