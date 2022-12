Da li su današnje žene pune gneva i besa? Evo šta kaže struka

Galupova godišnja anketa pokazuje da su žene, u proseku širom sveta, sve ljuće u poslednjih deset godina, prenosi BBC.

Pre dve godine, Taša Reni je stajala u svojoj kuhinji kad je duboki, mračni, prodoran krik potekao iz dubine njenih pluća. Ovo je zateklo i nju samu.

„Bes je oduvek bio emocija koju sam lako izražavala“, kaže ona. Ali ovo nije ličilo ni na šta što je do tada osetila. Bilo je to usred pandemije i bilo joj je već svega preko glave. Provela je prethodnih 20 minuta hodajući unaokolo po kući i nabrajajući naglas zbog čega je sve besna. Ali posle ovog krika, osetila je snažno fizičko olakšanje. Taša, hipnoterapeutkinja i lajfkouč, od tada je počela da okuplja žene iz čitavog sveta preko zuma da bi razgovarale o svemu što ume da ih razbesni i da potom izbace to iz sebe krikom.

Prema BBC-jevoj analizi deset godina podataka Galupove svetske ankete, žene su sve ljuće. Svake godine anketa se vrši na više od 120.000 ljudi iz više od 150 zemalja, koji se pitaju, između ostalog, koje emocije su osećali većim delom prethodnog dana. Posebno u slučaju negativnih emocija – bes, tuga, stres i briga – žene dosledno prijavljuje da ih osećaju više nego muškarci. BBC analiza je otkrila da od 2012. godine više žena nego muškaraca prijavljuje da oseća tugu i brigu, mada su oni kod oba pola u konstantnom porastu. Kad su u pitanju bes i stres, međutim, jaz sa muškarcima je veći. Godine 2012, oba pola su prijavila bes i stres na sličnom nivou. Devet godina kasnije, žene su ljuće – za čitavih šest procenata – kao i više pod stresom. A do posebnog razmimoilaženja došlo je u vreme pandemije. To ne iznenađuje Saru Harmon, terapeutkinju iz SAD. Početkom 2021. godine, ona je okupila grupu klijentkinja i odvela ih u polje da vrište.

„Ja sam majka dvoje male dece koja je radila od kuće i osećala neprestano tinjanje nezadovoljstva koje je preraslo u potpuni gnev“, kaže ona. Godinu dana kasnije, ponovo je izašla u polje.

„Tada je vrisak postao viralan“, kaže ona. O njemu je pisala novinarka iz jedne od njenih onlajn grupa za mame i odjednom su počeli da je zovu novinari iz čitavog sveta. Sara veruje da je nabasala na nešto što žene osećaju svuda, izrazito nezadovoljstvo zato što je teret pandemije pao neproporcionalno na njihova pleća.

Anketa iz 2020. godine na skoro 5.000 roditelja u heteroseksualnim vezama u Engleskoj, koju je sproveo Institut za fiskalne studije, pokazala je da su majke tokom zabrane kretanja na sebe preuzele više kućnih obaveza od očeva. Kao posledica toga, smanjile su radne sate. To je bio slučaj čak i kada su one bile te koje zarađuju više u porodici. U nekim zemljama razlika u broju žena i muškaraca koji kažu da su osećali bes prethodnog dana mnogo je viša od globalnog proseka. U Kambodži, taj jaz je bio 17 procenata 2021. godine, dok je u Indiji i Pakistanu bio 12. Psihijatarka doktorka Lakšmi Vidžajakumar veruje da je to posledica tenzije koja se javila kako je više žena u tim zemljama postalo obrazovano, zaposleno i ekonomski samostalno.

„Istovremeno, njih sputavaju arhaični, patrijarhalni sistemi i kultura“, kaže ona. „Disonanca između patrijarhalnog sistema kod kuće i emancipovanih žena izvan doma izaziva mnogo besa.“ Ona svakog petka uveče u vreme špica u Čenaju, u Indiji, vidi ovu dinamiku na delu.

„Možete jasno videti kako se muškarci opuštaju, odlaze u čajdžinicu, puše cigarete. Dok žene vidite kako žure na autobus ili na železničku stanicu. Razmišljaju o tome šta će kuvati. Mnoge žene počinju da seckaju povrće na putu do kuće još u vozu.“ U prošlosti, kaže ona, nije se smatralo primerenim za žene da kažu da su besne, ali to se sada polako menja.

„Sada imaju malo više prilike da izražavaju emocije, tako da ima više i besa,“ kaže na kraju dr Vidžajakumar.

