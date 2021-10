Da li su levoruki zaista pametniji od desnorukih

Levoruki ljudi čine samo 10 odsto svetske populacije, ali čini se da su oni uticajniji i uspešniji nesrazmerno više u odnosu na ovaj procenat.

Velikani kao što su Mikelanđelo, Leonardo da Vinči, Pol Makartni, Dejvid Bouvi, Džimi Hendriks, Džejms Boldvin, Nikola Tesla i Stiv Džobs bili su levoruki.

To je zaista impresivna lista, ali da li na osnovu nje zaista možemo zaključiti da su levoruki ljudi pametniji od desnorukih? Mnogi istraživači su želeli da testiraju ovu tezu, a u nastavku ćemo vam otkriti rezultate do kojih su došli.

Đovani Sala, asistent na Fuđita zdravstvenom fakultetu u Japanu, i njegov tim sproveli su istraživanje u kome je učestvovalo 2.300 levorukih i desnorukih učenika starosti od 7 do 17 godina.

Oni su želeli da otkriju koja grupa učenika će ostvariti bolje rezultate na testovima iz matematike.

Analiza dobijenih podataka otkrila je da između ove dve grupe nema razlike u sposobnosti za rešavanje lakših matematičkih problema, ali su levoruki učenici bili znatno uspešniji u rešavanju težih zadataka.

Odakle onda potiče ova veza između levorukosti i talenta za matematiku? Zaključak jedne studije u žurnalu Psihobiologija je da odgovor možda leži u činjenici da levoruki ljudi imaju značajno veći korpus kalozum (deo mozga koji povezuje njegovu levu i desnu hemisferu), za koji se veruje da determiniše našu prostornu inteligenciju, a ovaj tip inteligencije je u pozitivnoj korelaciji sa matematičkim sposobnostima.

Studija koji su napravili Đovani Sala i njegove kolege, međutim, ima još jedan zaključak, a to je da se levoruki ljudi nalaze i među najinteligentnijim i među osobama ometenim u razvoju u većem procentu nego što bi se to moglo pretpostaviti na osnovu njihovog broja u ukupnoj populaciji.

Sala to objašnjava činjenicom da uzrok levorukosti ponekad može biti oštećenje na mozgu.

Jedna mnogo obuhvatnija studija, objavljena 2017. u žurnalu „Neurosajens en bihejvioral rivjus“ nudi precizniji odgovor na pitanje iz naslova.

Upoređivanjem testova inteligencije čak 20.400 ljudi, istraživači su uspeli da saznaju da su desnoruki ipak ti koji su u proseku inteligentniji od levorukih ljudi, ali da je razlika u inteligenciji između ove dve grupe vrlo mala, prenosi portal DDL.

Naravno, budući da govorimo o prosecima, ovo saznanje vam neće ništa reći o inteligenciji neke pojedinačne levoruke ili desnoruke osobe.

(Sputnjik)

