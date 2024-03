Da li voda može da ubrza metabolizam ili ne?! Evo da li su doktori konačno rešili dilemu

Voda i brži metabolizam je nešto što se često povetuje poslednjih godina. Ipak, da li ima istine u tome? Nakon što pročitate ovo, možda vam stvari budu malo jasnije.

Metabolizam je proces koji hranu pretvara u energiju, a njegova brzina može čak i da se menja tokom života. To zavisi od životnih navika, a mnogi pokušavaju da ga ubrzaju. Ako i vi spadate u tu grupu ljudi, trebalo bi da znate da vežbanje, konzumiranje proteina i zdravih masti mogu da vam pomognu. Stručnjaci preporučuju da isključite šećer iz ishrane i budete što aktivniji svakog dana.

Kada su objavljenje brojne studije koje su želele da dokažu da hladna voda ima čudesne efekte na metabolizam, nastala je dilema.

Na primer, studija objavljena 2003. u „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism“ otkrila je da unos 500 mililitara vode povećava brzinu metabolizma za 30 odsto tokom više od jednog sata. Drugi su tvrdili da nema šta da se kaže o efektima hladne vode na metabolizam jer uzrokuje samo mali porast energije koju trošimo.

Na pitanje da li su ovakve tvrdnje tačne, odgovorili su doktor Albert An i Rocio Salas Valen. Doktor Albert An je za „Pop Sugar“ izjavio da voda uspeva da stimuliše metabolizam. Kako? Kada pijemo ledeno hladnu vodu, proces termogeneze, dovođenje temperature vode do telesne temperature, troši energiju. Na ovaj način, objasnio je doktor, „terate svoje telo da malo više radi, sagorevajući više kalorija“. Međutim, količina kalorija koju sagorevate, nije značajna, prenosi mondo.rs.

„To znači da ako pijete četiri ili pet čaša ledeno hladne vode svaki dan do kraja života, to ne bi bio značajan broj sagorelih kalorija“, rekao je dr An. Njegove reči podržao je i dr Rocio Salas Valen, endokrinolog, koji je istakao da voda čini mnogo dobrih stvari za telo – održava vas hidriranim, čuva bubrege i mišiće.

Iako postoji mnogo načina da se poboljša metabolizam, glavni faktori brzine metabolizma su zapravo starost i genetika, rekli su lekari. Ovo ne može da se kontroliše, ali postoje načini koji mogu da pomognu metabolizmu, kao što su: dizanje tegova, odmaranje noću (7-8 sati sna), unos proteina i, naravno, vode. Hidratacija je jako važna, istakli su doktori.

