Da li želite da postanete magnet za sreću? Uz 3 proste metode privucite u život sve što poželite

Ukoliko se pitate kako nekim osobama polazi za rukom da imaju „onu energiju“ koja ih izdvaja u gomili, koja im pomaže da uspeju u svemu i da sreća završi u njihovim rukama, opustite se, i vi možete da dođete do toga – uz 3 proste metode.

Sigurno ste sreli ljude posebne energije i harizme, one koji su zanimljivi i elokventni, na prvi pogled izgledaju obično, a u stvari su neverovatno lepi i privlačni. Imaju „ono nešto“, pred njima problemi kao da se povlače, a život se odmah čini svetlim. A zašto je tako? I zašto ne biste to isto mogli i vi?! Zapravo, sve je u njihovoj „ludačkoj energiji“, koja se širi na sve oko njih, koja utiče na naše mišljenje, odluke, a često i na naše živote. Ta energija uopšte ne zavisi od pola. Takva osoba može biti žena ili muškarac.

A kako uspevaju da imaju takav utisak i uticaj na druge ljude? I da li je moguće to naučiti? „Naravno da jeste“ – desetine članaka na internetu će vam ponuditi kurseve javnog govora, kurseve o stilu i kurseve ponašanja…. I to verovatno neće imati efekta. Jer energija ne dolazi od spolja, ona je unutra. I nju ne treba učiti, nju treba razvijati. I vi možete da razvijete u sebi ovu neverovatnu, zapanjujuću, „mahnitu“ energiju koja tako snažno privlači druge u vaše polje. Ali prvo morate to da shvatite, da ne biste kasno učili važne životne lekcije, piše Sensa.

Odakle dolazi ta energija?

Odakle dolazi ta energija? U stvari, sve naše interakcije sa drugim ljudima su razmena energije. Razmenjujemo je jedni sa drugima, na tome se gradi komunikacija među ljudima, lična ili poslovna. Jedina razlika između nas je kojom smo energijom ispunjeni. I da li je imamo dovoljno da podelimo sa drugim ljudima, ili je jedva imamo dovoljno za sebe. Sve zavisi od načina na koji se punimo energijom. Postoje dva načina. Prvi je da uzmete energiju od drugih ljudi. Ljude koji se tako pune energijom nazivamo „energetskim vampirima“. Tako nikada nećete biti ispunjeni energijom koja privlači pažnju i divljenje.

Energija je pažnja. Gde je naša pažnja, tamo je i naša energija. Privlačenjem pažnje dobijamo energiju. A najlakši način da privučete pažnju jeste manipulacijom, pritužbama, uvredama, provokacijama i sarkazmom. I to je upravo ono što većina ljudi radi jer ne zna drugačije. Drugi metod nas ispunjava energijom visokih vibracija – pomenutom mahnitom energijom. I nema veze sa drugim ljudima. U stvari, ne treba nam niko da bismo se napunili ovom energijom. Glavna stvar je da to radite redovno i da vam to postane navika. Postoje 3 jednostavne metode da postignete taj cilj.

Prvi metod: Budite zahvalni

Stalna, iskrena i duboka zahvalnost za sve u životu. Za vazduh koji udišete. Za krov nad glavom. Za vaše oči koje vide ovaj svet. Za sve što se dešava ili ne dešava u vašem životu. Iskrena zahvalnost vas ispunjava energijom koja privlači još više razloga da budete zahvalni. Energija koju želite da dodirnete.

Drugi metod: Uzmite i dajte

Vezano za zakon održavanja energije, glavna njegova manifestacija jeste da moramo održavati ravnotežu: uzmi – daj. Ako samo nešto tražimo od života i drugih ljudi, uzimamo i ne dajemo ništa zauzvrat, poremetićemo tu ravnotežu. I energija prestaje da teče, a energetski okean koji prvobitno postoji u svakom od nas pretvara se u močvaru. A onda se potpuno osuši. Zato poštujte za pravilo da dajete onoliko koliko uzimate, ili još bolje, dajte malo više.

Treći metod: Brinite o svom telu

Ništa ne snižava nivo naše energije više od trovanja našeg tela: konzumiranje nezdrave hrane, alkohola, hemije. I ništa ga ne povećava više od fizičke vežbe i sporta. Da li ste primetili da čak i lagana šetnja može da vas izvuče iz tuge i letargije? Pun trening će vas napuniti do vrha. Kombinujući ove tri metode, bićete ispunjeni energijom iznutra. I postaćete ta osoba koju želite da slušate, koja izaziva divljenje i koju želite u blizini. Ali što je najvažnije, razvijanjem tog izvora energije u sebi, postaćete magnet ne samo za ljude oko sebe. Počećete da privlačite šta god želite. Jer čovek sa „ludom energijom“ jeste osoba koja uspeva u svemu, a sreća sama dolazi u njegove ruke. Sad znate kako da postanete takva osoba.

