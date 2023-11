Dajete li uputstva ili ih sledite? Test ličnosti otkriva kako se nosite sa problemima

Kroz ovaj test ličnosti možemo otkriti odgovara li nam više uloga gde smo mi osoba koja postavlja uputstva za to kako se nositi s određenim problemima ili se sigurnije osećamo u ulozi osobe koja sledi ta uputstva.

Pažljivo osmotrite sliku i odgovorite na pitanje šta ste prvo primetili – dva krokodila ili pticu raširenih krila?

Ako ste prvo videli dva krokodila…

Ako ste prvo videli dva krokodila jedan naspram drugog, to znači da volite da imate kontrolu nad svime u svom životu i budete na čelu svake odluke. Vi ste rođeni vođa i volite da budete ona osoba koja usmerava ljude gde da idu i šta da rade jer ne volite da primete naređenja od drugih.

Ako ste prvo videli pticu raširenih krila…

Međutim, ako ste videli pticu raširenih krila u žutom prostoru, to znači da vam je prijatnije da sedite u zadnjem delu automobila i pustiti druge da vam govore šta bi trebalo da radite. To ne znači da niste dobar vođa ili da nemate jako dobre veštine vođenja, to samo znači da ste puno bolji u izvršavanju nečega kada vam se tačno kaže šta treba da uradite.

Ako ste videli i krokodile i pticu…

Ako ste videli obe slike, to znači da ste sposobni da se prilagoditi situaciji i postupate u skladu s time. Nije važno ko upravlja ili koga treba usmeravati šta da radi, bez obzira na okolnosti ćete obaviti dobar posao jer dobrobit drugih stavljate na prvo mesto.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.