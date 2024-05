Danas je letnji Sveti Nikola: Veruje se da sreća i blagostanje dolaze u vaš dom ako uradite ovu stvar

Vernici danas obeležavaju Mladog Svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog svetitelja prenete iz Likije u Bari

Mnoge porodice proslavljaju ovaj dan kao malu slavu, preslavu ili zavetinu. Današnji praznik spomen je na prenos moštiju Svetog Nikole iz likijskog grada Mira u Bari, gde se i danas nalaze.

Prema predanjima, pri prenosu moštiju desila su se mnoga čuda – iscelili se bolesni, hromi i slepi, gluvi i besomučni. Vernici kažu da se čuda i danas dešavaju, pa se ovom svetitelju mole kada se nađu u nevolji ili bolesti.Mnogi hrišćanski hodočasnici danas odlaze u grad Bari.

U narodu ovaj datum je poznat kao Letnji ili Mladi Sveti Nikola, ponegde i kao Nikolice.

Prema narodnim verovanjima, ovaj prolećni praznik, vezan je za obrađivanje zemlje. Danas ne valja raditi nikakve kućne poslove. Ponegde se, kao i za zimski Nikoljan, deci daruju pokloni.

Ovaj svetitelj rođen je u gradu Patari, u oblasti Likije, na području današnje Male Azije, kao jedinac bogatih i znamenitih roditelja, Teofana i None. Njegovi roditelji, Teofan i Nona bili su znameniti ljudi, visokorodni i bogati i činili su mnoge milostinje prema siromašnima.

Ovaj svetitelj rodio se u maloazijskoj oblasti Likiji u gradu Patari oko 270. godine. Njegovi roditelji, otac Teofan i majka Nona imali su samo njega. Pri krštenju je dobio ime Nikolaj, što u prevodu znači pobeditelj naroda. Duhovnom životu poučavao ga je stric Nikolaj episkop Patarski. Oni su se zajedno zamonašili u manastiru „Novi Sion“. Nakon smrti svojih roditelja, prodao je celo imanje i novac je razdelio sirotinji. Neko vreme je bio sveštenik u svom rodnom gradu. Odlikovao se milosrđem, ali pošto je bio skroman, povukao se u samoću da tako sačeka smrt.

Ljudi su ga još za vreme njegovog života smatrali za svetitelja. Prizivali su ga u pomoć pri bolestima, nekoj nesreći ili nemoći. Hrišćani veruju da se on svima odazivao i da svima je pomagao, a da je iz njegovog lica sijala svetlost. U starosti se razboleo i preminuo 6. decembra 343. godine. Sveti Nikola se i slavi se toga dana, što je u stvari 19. decembar po starom kalendaru.

Hrišćani veruju da je sveti Nikola čudotvorac i da se mnoga čuda dešavaju od njegovih čudotvornih moštiju iz kojih neprestano izbija sveto miro, kojim se leče bolesnici. Ovaj svetitelj je spašavao nasukane i izgubljene brodove, pa se smatra zaštitnikom moreplovaca. Zbog toga ga moreplovci često pozivaju pri opasnim situacijama ili brodolomima. Na ovaj datum su sve lađe, gde god se nalaze, bacale svoja sidra i do sutradan mirovale, odajući slavu ovom svetitelju. Danas se uoči praznika često zaustavljaju lađe dok se mornari pomole svetitelju i onda nastavljaju put. Svojim čudesnim moćima sveti Nikola pomaže svakom ko mu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji. Uz pomoć njegove molitve slepima se vraća vid, hromi prohodaju, a gluvima se vraća čulo sluha.

Praznuje se kao dečiji praznik kod katolika, tada deca dobijaju poklone ukoliko su bila poslušna. Zaštitnik je grada Amsterdama i države Rusije.

Sveti Nikola je zaštitnik moreplovaca, ribara, brodova i plovidbe. Takođe on je zaštitnik mnogih gradova i luka (posebno u Grčkoj i Italiji). U grčkom folkloru sveti Nikola se opisuje kao „Gospodar mora“. U modernoj Grčkoj i Srbiji on je jedan od najpoštovanijih svetitelja. Takođe on je zaštitnik cele države Grčke.

