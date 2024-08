Danas je najsrećniji dan u godini: Evo šta se krije iza tajne broja 8

Ako ste se jutros probudili sa osećajem da će danas biti poseban, možda ste na dobrom putu. Obratite pažnju na detelinu sa četiri lista i razmislite o kupovini loto tiketa na putu kući. Prema astrologiji, 8. avgust (8.8) je jedan od najsrećnijih dana u godini. Astrološkinja Ejmi Zerner objašnjava da broj 88 simbolizuje dvostruku radost, posebno u kineskoj kulturi, piše Well & Good.

„Broj osam odražava moć, obilje i uspeh, njegov oblik podseća na znak beskonačnosti, što mu daje dodatno ezoterično značenje“, kaže Ejmi. Još jedan razlog zašto se broj osam smatra srećnim je njegova savršena simetrija – bez obzira kako ga isečete, polovine će biti identične.

Ali, šta ti to znači? Današnja vibracija broja 8-8 nosi poruku obnove i podstiče vas da hrabro zakoračite napred na svom životnom putu. „Uz pravi stav, postoji potencijal za veliki uspeh u svemu što radite. Univerzum vas gura ka vašoj sudbini, ali na vama je da to i ostvarite’, rekla je Zerner.

Osim sreće, danas se očekuju i druge velike stvari zahvaljujući zvezdama. Astrolog Kajl Tomas primećuje da Sunce, koje vlada našom energijom i fokusom, „pleše” sa Jupiterom, planetom čuda i sreće, 7. avgusta, a ovaj uticaj se nastavlja i 8. avgusta. „Ovo je jedan od najboljih perioda u godini, idealan za uživanje u toplim i prijateljskim odnosima. Iskoristite svoje dobro raspoloženje, entuzijazam i samopouzdanje kako biste maksimalno iskoristili ovu srećnu fazu“, dodaje Kajl.

Iako možda želite da se opustite i uživate u ovim srećnim vibracijama, ne propustite prilike za lični, duhovni ili materijalni rast. „Uradite nešto važno u ovom trenutku jer ste sada izuzetno srećni“, savetuje Tomas, „Zakažite sastanak, potpišite ugovor ili kontaktirajte nekoga sa kim želite da budete srećniji.“

Iz planetarne perspektive, Tomaš kaže da je 8. avgust poseban jer tada Venera, planeta ljubavi i lepote, ljubi Jupiter, planetu čuda. „Ovo je jedan od najiščekivanijih perioda, posebno za one koji traže ljubav. To vas čini privlačnijim i omogućava vam da izrazite mekšu stranu svoje ličnosti“, dodaje on.

Stoga, osim što je odlično vreme za izlaske i sastanke, ovo je prilika za popravku problematičnih odnosa i druženje. Sreća u ljubavi može se preliti i na druge aspekte vašeg života, donoseći obilje dobrih stvari.

