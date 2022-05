Datum venčanja krije tajnu kakav će brak da bude – uvereni su numerolozi

Datum venčanja ljudi biraju ukoliko ima za njih neko značenje, a numerolozi su uvereni kako upravo ti brojevi iz datuma utiču na brak pojedinca.

Brojka koja proizlazi iz datuma venčanja može mnogo toga da otkrije o razlozima zbog kojih se ulazi u brak. Jednostavno saberite mesec, dan i godinu u kojima ste se ili ćete se venčati, sve dok ne dobijete jednocifren broj.

Jedan

Ovom broju venčanja vladar je Sunce. On ima veliko značenje za vas kao par, ali i na svakog pojedinačno pre braka. Udvaranje je bilo poprilično nezaboravno, a trajalo je možda čak i nešto više nego što je uobičajeno, a način na koji ste se sreli je poprilično romantična priča, gotovo poput ruke sudbine. Taj broj otkriva da ste vrlo topli i emotivni par. Postoji snažna želja među oba partnera da brak uspe, čak i ako je u prošlosti bilo većih ljubavnih razočarenja. Pre nego što ste se odlučili za brak oboje ste vrlo temeljno preispitali tu odluku. Dobro znate šta vaš partner voli odnosno ne voli, trudite se i volite, a jedini mogući problem je eventualno uzimanje zdravo za gotovo, prenosi Najžena.

Dva

Ljudi čiji datum venčanja nosi ovaj broj, ili su imali ili će imati ekstremno veliku ili izuzetno privatnu svadbu. Takođe, ovaj se broj povezuje s nekom tajnom, eventualne probleme sa porodicom. Ovaj par vezuje strast i dobra namera, no često je potrebno više emocionalne zrelosti, što može rezultirati bezrazložnim svađama, poput onih o neutemeljenoj ljubomori i zameranjima. Lepa strana odnosa je to što ga krasi sanjarski i dečji entuzijazam. Upravo to daje trajnost vašem odnosu, a pomaže i u prevazilaženju problema poput rešavanja stambenog pitanja, kredita… Deca će učvrstiti odnos i uozbiljiti ga, a važno je da ovaj par nauči da rešava nesuglasice bez durenja i inaćenja.

Tri

Ovaj broj odličan je datum za finansijski prosperitet, a veže i za brak koji je povezan s dobrim ugledom, moći i statusom. Postoje neki protivnici ovog braka, a sam par spolja može izgledati suzdržano. Iza četiri zida oni to nisu – i u ljubavi i u svađama oni su ekstremi. Ovaj broj donosi i veće šanse za velikom porodicom, sa troje i više dece. Brak učvršćuju zajednički projekti i ciljevi, a najveći izazov je udaljavanje zbog loše komunikacije i povlačenja u sebe. Ljubav je velika, a trebalo bi poraditi na smanjivanju ega partnera.

Četiri

Ovaj se broj povezuje s velikom vernošću i odanošću, brakom koji najviše nalikuje na one tradicionalne, duboke i ozbiljne. Ovaj par može raditi zajedno i postići puno toga, a numerološki njihov je odnos povezan sa sudbinom. Partneri si ispunjavaju emocionalne potrebe te osećaju veliku sigurnost jedno u drugom. Jedini mogući problem u ovom odnosu je prihvatanje rutine, odnosno premalo rada na strasti u odnosu koji ga kroz duže vreme pretvara više u prijateljski, a manje u ljubavni.

Pet

Ovaj broj označava par kao odnos individualaca koji se odlično slažu, ali vole svoje slobode i smatraju dokazom ljubavi gledanje u istom smeru. Nužno dele isti vrednosni sistem, a odnos obogaćuju putovanja, promene, druženja. Oni će se često seliti, menjati poslove i projekte, ali upravo takve vibracije održavaju čar i osećaj zajedničke borbe sa životom koja ih povezuje. Osim toga, ovaj je odnos vrlo seksualan – koliko je i intelektualan.

Šest

Ovaj broj povezuje se sa izrazitom emotivnošću, Venerom, lepotom, žudnjom i ljubavi. U njemu ima puno smeha i suza. Obično se radi o partnerima koji su oboje izuzetno emotivni, zaigrani ali i ponosni. Oni su u stanju satima razgovarati i raspravljati, a hrane se međusobnim komplimentima i izrazima ljubavi. Najveći izazov ovom odnosu je preterana ljubomora i posesivnost jedne od strane.

Sedam

Par koji je odabrao ovaj datum za dan venčanja trebao bi da pripazi. On se povezuje sa mnogo napetosti, prepreka i osuda drugih. Ovaj par se treba pripaziti ljudi koji eventualno žele da ih rastave, ne držati jedno pred drugim tajne i dobro se međusobno upućivati u sve. Ovaj dan bi mogao biti od para različitih religija, rasa ili drugih prepreka. Najveći izazov je mešanje drugih ljudi u njihov brak.

Osam

Par koji se venčao ili će to učiniti na ovaj dan izrazito je kompatibilan na gotovo sve načine. Seks i fizički izlivi ljubavi važan su deo njihovog odnosa, a oni će razmenjivati poglede i dodire ispod stola još dugo. Oni mogu puno toga postići zajedno i biti zaista srećni, a važno je da im ostane dovoljno razuma u finansijskim pitanjima, kako ne bi ugrozili svoju finansijsku sigurnost. Također, jedan od partnera može biti sklon porocima te treba paziti da se tome potpuno ne oda kako ne bi uništio brak, a ljubav između njih je izuzetno teško uništiti.

Devet

Ovaj broj se povezuje s Neptunom, tajnama i sudbinom. Veza između partnera je prvenstveno duhovna, logična i spontana. O venčanju se nije preterano razmišljalo, ono je samo usledilo kao rezultat želje te ljubavi. Podupiru se međusobno, daju slobode jedno drugom kao i razumevanja, a jedini mogući problem na koji trebaju pripaziti je fizičko udaljavanje i preljuba. To se može sprečiti samokontrolom i odbijanjem flerta s drugim ljudima, jer neveru ovaj brak može preživeti, ali ostaće samo onaj na papiru.

