Datum venčanja otkriva kakav će vam biti brak: Ko će sudbinski spojen, a kome ne gine razvod

Numerolozi tvrde da upravo datum koji mladenci izaberu za izricanje sudbonosnog ‘da’ može prilično da odredi tok njihovog budućeg bračnog života.

Kako biste otkrili svoj numerološki broj, potrebno je sabrati cifre datuma venčanja. Tako ćete dobiti jednocifreni broj od jedan do devet.

Računanje bračnog broja:

Saberite cifre datuma, odnosno dana, meseca i godine venčanja pa sabirajte dalje dok ne dobijete jednocifreni broj. Na primer, ako je datum venčanja 28. 5. 2005. (28+5+2005 = 2+8+5+2+0+0+5 = 22 = 2+2= 4). Na kraju ispada da je četiri vaš bračni broj.

Značenja brojeva:

Datum venčanja 1 – Romantičan i nežan par koji teži potpunom skladu

Ovim datumom vlada Sunce, što znači da su u ovoj bračnoj zajednici najvažniji optimizam i međusobno poverenje. Izbor datuma venčanja čiji zbroj cifara daje jedan otkriva da ste vrlo zaljubljen i nežan par. I vaš je susret bio vrlo romantičan, a vreme koje ste proveli i vezi bilo je nezaboravno.

Pre nego što ste se odlučili za brak, temeljno ste analizirali jedno drugo, jer oboje jako želite da vaš brak uspe, zato u bračnoj zajednici težite potpunom sjedinjenju s partnerom. Loš aspekt mogla bi biti izražena posesivnost i dominacija jednog partnera.

Datum venčanja 2 – Deca su možda jedini razlog za brak

Ovim brakom vlada Mesec. Ako se odlučite za takav datum, moguće su dve krajnosti. Ili želite venčanje u najužem krugu porodice ili pravu javnu ceremoniju.

Vrlo važan faktor za uspeh braka biće emocionalna zrelost oba partnera, a glavni razlog za venčanje je želja za porodičnim životom i toplinom doma sa srodnom dušom, koja pre svega voli decu te, ako je potrebno, može da prihvati i decu iz partnerovog prošlog braka i pruži im roditeljsku ljubav i pažnju.

Moguće je čak da su ovom slučaju deca i jedini razlog za ulazak u brak. Ako je tako, najbolje da još jedanput preispitate zrelost i ispravnost svoje odluke. Prepreka skladu u ovoj zajednici mogu biti majke oba partnera koje će se mešati u njihov odnos, pa će emotivna zrelost biti presudna za uspeh ovog izazovnog braka.

Datum venčanja 3 – Brak iz interesa i moguće razočaranje

Ako zaista želite da se venčate iz interesa, onda vam venčani dan sa zbirom 3 savršeno odgovara kako biste popravili svoje materijalno stanje bračnim dogovorom.

Ipak, ako od braka očekujete puno, taj vam broj garantuje razočaranje. Ova je veza pod vladavinom Jupitera, pa će se u njoj vrlo verovatno roditi mnogo dece, a porodični skupovi biće važan deo vašeg života. Mana ove zajednice može biti nedostatak snažnih osećanja.

Datum venčanja 4 – Kao da vas je sudbina spojila, vaša vernost trajaće večno

Ovom bračnom zajednicom vlada Saturn. Parovi koji su za venčanje izabrali datum kojem je zbir 4 vrlo su dobro i detaljno razmišljali o svim obavezama i odgovornostima koje brak donosi i pažljivo izvagali svako ‘za’ i ‘protiv’ ove važne životne odluke.

Prema numerologiji, ovaj par kao da je spojila sama sudbina jer ovaj datum venčanja znači vernost do groba. Par koji u bračnu zajednicu uđe ovog dana sve će poteze detaljno isplanirati, bila da je reč o kupovini kuće ili pokretanju porodičnog posla. Udružiće snage i raditi zajedno kako bi ostvarili važne životne ciljeve koje ne bi uspeli da ostvare pojedinačno.

Datum venčanja 5 – Komunikacija s partnerom na prvom je mestu

Ako ste izabrali ovaj datum za dan svog venčanja, znači da vam je najvažniji kvalitet komunikacije s partnerom. Ova će se veza uspešno boriti protiv dosade, obilovaće putovanjima ili promenama mesta boravka.

Mladi parovi, koji su se rano venčali, na primer još tokom studija, i pomažući jedno drugom ostali aktivni, pravi su primer ovog braka kojim vlada Merkur.

Datum venčanja 6 – Brak vam je nešto najvažnije u životu

Ako ste za venčanje odabrali upravo ovakav datum, za svoju ste bračnu zajednicu dobili blagoslov Venere, koja vam omogućuje pomirenje u svakoj situaciji.

Ljubav, nežnost, mir i sreća obeležja su ovog braka, ali to ne znači kako ova zajednica ima anđela čuvara. Partneri moraju da čuvaju vezu od različitih iskušenja, ali to im ne pada teško jer im je brak najvažniji u životu. Neka vaša ljubav bude prirodna jer to je snaga ovog braka.

Datum venčanja 7 – Budite spremni na iznenadne promene plana

Uran vlada ovom vezom, a njegov broj 7 može označavati greške i ne baš mudre odluke. Obe strane ove bračne zajednice zahtevaće izvestan stepen slobode. Za ovaj venčani dan često se odlučuju osobe različitog porekla, vere ili nacionalnosti.

Broj sedam označava iznenađenja u svakodnevici, a jednako tako može značiti i spas u poslednjem trenutku. Ako ste izabrali ovaj dan venčanja, budite spremni za iznenadne promene planova.

Datum venčanja 8 – Seks je važan deo ove bračne sreće

Ovaj datum venčanja pokazuje da želite da budete složni s partnerom u svakom pogledu, posebno u seksualnom, koji smatrate vrlo važnim delom bračne sreće.

Sklad neće biti teško ostvariv jer se partneri razumeju pogledima, bez reči, pa je tako već pri prvom susretu oboma bilo jasno da su kao stvoreni jedno za drugo. Biće stoga složni kao par i uspešni, kako u zajedničkom poslu, tako i u svim drugim područjima, i spremni se, ako treba, da žrtvuju za partnerovu karijeru.

Datum venčanja 9 – Okolnosti su protiv, ali ljubav sve pobeđuje

Ako ste za dan venčanja odabrali datum koji daje ovaj zbir, možda želite da vaš brak ostane tajna. Pod uticajem Neptuna moguće je da se jedna strana radi sklapanja braka odluči i na beg od kuće. Moguće je i da je reč o bračnoj vezi u kojoj oba partnera imaju neku smetnju emocionalne ili fizičke prirode koju udvoje žele da nadvladaju.

Iako se čini kako su i okolnosti i svi bili protiv njega, brak sklopljen ovog dana je sudbinski, a partneri su čvrsto duhovno povezani pa, ako su potrebne i žrtve, partneri će ih bez razmišljanja i podneti iz ljubavi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.