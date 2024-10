Deca od 6 godina rešavaju za ovu mozgalicu za 20 sekundi: Možete li vi bolje?

Deca od 6 godina rešila su ovaj zadatak za manje od 20 sekundi. Međutim, odraslima je ponekad potrebno više vremena jer znaju da zakomplikuju i najjednostavnije stvari.

Pitanje glasi – koji je broj parkinga na kojem se nalazi automobil? Ovu mozgalicu dali su 6-godišnjacima u Hong Kongu, u školi kao ispit. Trebalo im je i manje 20 sekundi da je reše. Međutim, kod odraslih je drugačije.

See if you can guess the number of this parking space 😋 pic.twitter.com/GyjU0gS8PU

— Perorationer-Exterminate Zionism from the Planet (@Perorationer) December 8, 2019