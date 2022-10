Dečak ispričao ko je bio u prošlom životu, njegova ispovest ledi krv u žilama

Dečak iz američkog Sinsinatija izjavio je ispred svoje majke Erike da je u prošlom životu bio Pem Robinson.

Kako piše engleski list The Sun, pre nekoliko godina dečak Luk Ruelman šokirao je svet izjavom da se dobro seća ko je bio u prošlom životu.

Robinson je Afroamerikanka koja je poginula u požaru 1993. godine u hotelu Paxton u Čikagu. Mali Luk je Pam prvi put spomenuo kada je imao samo dve godine i tada je rekao da je umro i otišao raj.

„Video sam Boga, a on me gurnuo nazad i ponovo sam se probudio kao beba. Ti si me zatim nazvala Luk“, izjavio je dečak i majka se nakon toga odlučila da malo istraži njegove navode.

Odmah prepoznao sliku

Saznala je zatim da je Pem bila jedna od 19 žrtava požara u Čikagu, a Luk je otkrio da je poginuo tako što je skočio sa zgrade. Ali, uz jezivu priču o pogibiji, Luk je periodično otkrivao delove iz Peminog života. Znao je da priča da je nekada imao crnu kosu, prepoznavao je predmete koje je Pem posedovala, a imao je sklonosti prema sviranju klavira i interesovao se za muziku Stivija Vondera. Odnosno, sviđalo mu se sve što je nekada volela Pem Robinson.

Luk je na kraju završio i na testiranju kod producenata emisije „Duh u mom detetu“, a tamo je pred njega stavljena stranica prepuna fotografija Afroamerikanki i on je isprva prepoznao Pem Robinson.

