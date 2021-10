Dečak šokirao majku pričom o prošlom životu: Udario me je auto (video)

Jedna majka podelila je priču svog desetogodišnjeg sina, koji joj je pričao šta mu se sve dogodilo, pre nego što je ponovo postao beba.

Ana Bana iz Teksasa, putem društvene mreže Tik Tok, podelila je priču svog sina koji je šokirao pričom o prošlom životu.

Kako je sin ispričao, njega je udario auto pre nego što je došao na svet!

Iako desetogodišnji dečak ne zna šta znači reč reinkarnacija, on je majci objašnjavao kako je pre nego što je ponovo postao beba, doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj ga je udario automobil.

Deo tog razgovora uspela je da snimi, a na stručnjacima je da pokušaju da otkriju šta stoji iza neobične konverzacije, ali je još jedna žena podelila svoje iskustvo sa sinom koji joj je rekao da je posmatrao iz raja, pre nego što je došao na svet.

– Meni je moj sin rekao da se seća da me je posmatrao iz raja pre nego što je stigao na svet. Dodao je i kako su uz njega bili brat i sestra. To me zateklo jer sam imala dva pobačaja – otkrila je žena.

