Deda pre smrti spremio devojčici božićne poklone – za narednih 14 godina

Emotivna priča o velikodušnosti i dobroti nedavno je zasenila čitav svijet. Glavni akter ove bajke je starac Ken koji je preminuo, a za sobom ostavio najlepši dar. Oven Vilijams (Williams), tata dvogodišnje devojčice koja je dobila poklone, javnosti je ukazao na ovaj čin, prenose mediji u regionu.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) December 17, 2018