Devojčica pronašla na plaži otisak dinosaurusa (foto)

Četvorogodišnja devojčica pronašla je na plaži u zalivu Bendriks, u dolini Glamorgan u Velsu, dobro očuvani otisak stopala dinosaurusa.

Naučnici veruju da bi on mogao da im pomogne da odgonetnu na koji način su te životinje hodale.

Otisak koji je devojčica Lili Vilder primetila u petak, star je 220 miliona godina i bio je sačuvan u blatu.

Iako je nemoguće utvrditi koji ga je tip dinosaurusa ostavio, otisak je dugačak 10 centimetara i verovatno potiče od dinosaurusa visokog 75 centimetara.

Kustos paleontologije velškog Nacionalnog muzeja Sindi Hauels opisala ga je kao najbolji primerak ikad pronađen na toj plaži, kao i celoj Britaniji.

Majka devojčice, Sali, objasnila je da su ona i njen otac Ričard otkrili otisak stopala i fotografisali ga, a zatim stupili u kontakt sa stručnjacima.

