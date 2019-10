Devojčica zaspala sa mobilnim telefonom, ujutru pronađena mrtva

Alua Asetkizi Abzalbek, 14-godišnjakinja iz Kazahstana, zaspala je dok je slušala muziku s mobilnim telefonom na jastuku koji se punio celu noć, a ujutro je pronađena mrtva jer je telefon eksplodirao.

Policija je rekla da se mobilni punio celu noć, a baterija se pregrejala i eksplodirala. Alua je zadobila povredu glave i odmah preminula. Forenzičari su potvrdili da je telefon eksplodirao rano ujutru, a smrt tinejdžerke opisana je kao tragična nesreća.

Nije otkriveno o kom brendu pametnog telefona se radi.

Njena prijateljica Ajazan Dolaševa na svom Instagram profilu napisala je da ne može da veruje da se to dogodilo. „Bila si najbolja. Znamo se od detinjstva. Teško mi je bez tebe. Nedostaješ mi. Napustila si me zauvek“, izjavila je za Dejli Mejl.

Pregrejavanje mobilnih telefona može biti veoma opasno, a to najbolje dokazuje i ovaj slučaj. Osim do pregrejavanja zbog izloženosti telefona visokim temperaturama i suncu duže vreme, do pregrejavanja ili u najgorem scenariju eksplozije može doći i pri punjenju. Važno je mobilni pomeriti s punjača nakon što je napunjen. Predugo punjenje mobilnog telefona može takođe skratiti život baterije.