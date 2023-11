Devojka mu ovo uradila u krevetu i on je odmah zaprosio – nije ono što mislite

Posle 2 godine zabavljanja zbog „incidenta“ u krevetu shvatio je da njegova devojka nije previše savršena, već normalno živo biće. Taj trenutak ih je još više zbližio.

Većina ljubavnih veza se u nekom trenutku nađe na prekretnici. Nekad je dovoljna sitnica, pa da se par rastane, a ponekad na prvi pogled grozna stvar može da učini da se par još više zbliži.

U ispovesti za britanske medije jedan mladić je ispričao kako je posle 2 godine ljubavi sa svojom devojkom Džejn odlučio da je oženi.

On je već razmišljao o prosidbi, ali se plašio da će kao par upasti u rutinu i užasavala ga je pomisao da ga do kraja života svake subote čeka velika kupovina u supermarketu.

A, onda se dogodilo nešto potpuno neočekivano i on je prema sopstvenom priznaju shvatio da je ona žena njegovog života.

– Moja devojka Džejn je prava lepotica i uvek doterana. Čak i u nedeljno jutro kad se probudi ona prelepa. Posle 2 godine zabavljanja počeli smo da pričamo o braku, ali mi se nekako činilo da je previše savršena i nisam mogao da zamislim sebe pored nje do kraja života – počinje svoju ispovest za britanske medije mladić koji je iz razumljivih razloga želeo da ostane anoniman.

Sve se promenilo jedne večeri kad su posle napornog radnog dana oboje legli da spavaju.

– Poljubila me je kao i obično i okrenula se na svoju stranu. Posle 2 do 3 minuta začuo se prdež. Bilo je to prvi put da je pustila vetar u našem krevetu. Iako bi većina ljudi poludela, ja sam osetio olakšanje jer sam shvatio da nije toliko savršena. Taj mali „incident“ u našem krevetu nas je na neki način još više zbližio i ja više nisam imao nikakvu dilemu da želim da s njom provedem ostatak života – ispričao je on.

Znajući da ne spava upalio je svetlo i ugledao lice svoje devojke. Bila je crvena kao bulka od stida.

– Počela je da se izvinjava jer to što je uradila nije damski. U jednom trenutku je čak rekla da će u potpunosti razumeti ukoliko želim da raskinemo. Nisam mogao više da izdržim, nasmejao sam se i zagrlio je i objasnio da je to potpuno prirodno i da sam srećan što je konačno toliko opuštena sa mnom – ispričao je ovaj mladić.

Džejn se osećala postiđeno i uporno je insistirala na tome kako to nije seksi i da mu više neće biti privlačna kao ranije.

– Da se razumemo, svi prde čak i kad to neće da priznaju. I žene imaju normalne telesne funkcije kao i muškarci i potpuno je suludo poverovati da nemaju gasove. Osim toga, vetrovi imaju veze sa seksom isto koliko i kritikovanje vode zbog nula odsto alkohola. Odlučio sam da se borim protiv njene sramote. Na kraju smo oboje šalom i smehom prevazišli njen sram – dodao je on.

Prema njegovim rečima, ta noć je bila prekretnica jer je shvatio da, ako mogu bez drame da razgovaraju o tako neprijatnoj situaciji i da je prevaziđu uz smeh, onda će se kao par lakše nositi sa svim budućim životnim problemima.

Dva meseca kasnije on je zaprosio Džejn koja je bez razmišljanja pristala da se uda za njega.

