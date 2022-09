Devojka odbila verenički prsten, a razlog ne čudi: „Nosila ga je njegova pokojna supruga“

Jedna buduća nevesta priznala je da se nije osećala nimalo prijatno kada ju je dečko zaprosio prstenom koji je nekada nosila njegova pokojna žena i smatrala je da nema izbora nego da odbije prsten, iako je pristala da se uda za njega. Prema rečima ove 29-godišnjakinje, koja bi trebalo da se venča za dve nedelje, ona i njen verenik poznaju se otkad su bili vrlo mladi, a zabavljali su se i ranije.

Nakon smrti njegove supruge par se ponovno zbližio i sada su već dve godine u ozbiljnoj vezi, prenosi Mirror. Iako ga, napominje, jako voli, nekad je osećala da bi on želeo da je sličnija njegovoj pokojnoj ženi. Nekada bi je, slučajno, nazvao njenim imenom, a vidi i da mu je krivo jer ona u kuhinji zaostaje za veštinama njegove pokojne žene, kao i u brizi o deci i čišćenju.

Objavljujući na Redit, gde je poznata pod korisničkim imenom u/Welp_shit02, buduća nevesta je napisala: „Samo sam mislila da mu je potrebno više vremena da se oporavi i preboli to. Kada je umrla, zadržao je njen verenički prsten, nisam o tome razmišljala, samo sam mislila da je to nešto što će mu ostati u sećanju, prošle nedelje mi je ponudio prsten, rekao je da mi želi da mi dâ prsten jer duh njegove žene mu je rekao da me ona poslala njemu. Odbila sam i rekla mu da mi je neprijatno, a to se završilo celonedeljnom svađom.“

Nastavila je: „On sada misli da sam ja bezosećajna i da ne marim za njegova osećanja ili sećanje na njegovu ženu, na kraju sam eksplodirala govoreći mu da mora da nastavi sa životom i ne bude toliko zaokupljen prošlošću, pokušavajući da me uporediti sa svojom mrtvom ženom.“

Njin budući suprug otišao je nakon ovog ispada, a ona se još nije čula s njim. Sada je zabrinuta da će on potpuno otkazati venčanje, pita se da li je pogrešila i obratila se korisnicima Redita za savet.

„Oh, dušo, ti nisi njegov odskok i pogrešio je kada te je uslovljavao kao svoju pokojnu ženu. Molim te, ne nastavljaj s brakom jer on očigledno nju nije prebolio”, komentarisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: „Mislim da još nije krenuo dalje. Da, izgubio je ženu i to ne znači da ljubav nestaje, ali ovo je previše, živiš kao zamena. Zaslužuješ više od toga. Dobro bi mu došlo savetovanje. Ne možeš da je zameniš i to je u redu. On mora da se pomiri s tim pre nego što se venčate.”

