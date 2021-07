Devojka roditeljima poslala selfi s letovanja, a tata odmah primetio nešto čudno

Sezona je letovanja i godišnjih odmora, a mnogi će svoje doživljaje i ove godine snimiti i podeliti s prijateljima i porodicom. Ali da moderna tehnologija može dovesti i do problema i neugodnih situacija, pokazalo se na primeru jednog mladog para.

Devojka po imenu Kelsi, 22-godišnja medicinska radnica, poslala je svojim roditeljima selfi s letovanja u Turskoj na koje je otišla sa svojim dečkom Eliotom, ali nije primetila šta se sve vidi na fotografiji.

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR

— kels💫 (@_k3lsxo) July 6, 2019