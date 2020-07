Devojka skočila s krova u bazen, nije dobro prošlo (video)

Zastrašujući trenutak skoka jedne devojke sa krova kuće u bazen, a koji je pošao naopako, proširio se ovih dana internetom.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv

— Jasmine Rodriguez (@jaahmiiin) July 5, 2020