Devojke šetale šumom, iza njih se pojavio medved i uradio nešto neverovatno (video)

Crni medved prišao je s leđa grupi planinara u Meksiku, ali oni su uspeli da ostanu smireni, a jedna devojka čak je i snimila selfi sa životinjom.

This girl has nerves of steel.

She actually took a selfie with the big guy… pic.twitter.com/I3Ezyn8q7G

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 19, 2020