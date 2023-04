Đina je najseksipilnija baka na svetu, nema šanse da pogodite koliko godina ima (foto)

Đina Stjuart je, kako kažu, najseksipilnija baka na svetu. I ko god da pogleda njene fotografije, teško može da poveruje da ima 52 godine.

Ova mama četvoro dece je zahvaljujući svom izgledu odnedavno postala prava zvezda na Plejboj platformi Centerfold, koja je zapravo rivalski projekat platformi OnlyFans, na kojoj je Đina ranije bila.

„Plejboj Centerfold počinje da privlači sve više pažnje i nadam se da će postati legendarna kao i čuveni magazin. To je mesto za modele gde mogu da kreiraju sopstveni sadržaj i postanu slavni, ali bez previše pornografskog sadržaja. OnlyFans jeste odlična platforma, ali sada je – zbog sve većeg broja ljudi i sve više pornografije – malo izgubila svoj sjaj. Više volim glamurozniju privlačnost koju nudi Plejboj.“

Đina je nezvanično proglašena najzgodnijom bakom na svetu 2018. godine nakon što su njene fotografije na onlajn takmičenju modela postale viralne.

Ona je prethodno otkrila tajnu svoje mladolikosti i blistavog lica, tvrdeći da ne koristi ni plastičnu hirurgiju ni filtere. U jednoj objavi je otkrila da nema bore zahvaljujući – svilenoj jastučnici.

„Prirodno meka vlakna svile su hipoalergena, upijaju vlagu i omogućavaju koži i kosi da glatko klize po njoj. To sve vodi ka manje crvenila i iritacije, a i kosa je jača jer se ne mrsi i ne kida“, tvrdi Đina, a prenosi Blic Žena.

Manekenka je ranije negirala da je imala bilo kakvu plastičnu operaciju sem uvećanja grudi. Kaže i da njene fotografije nisu obrađene i da jednostavno koristi dobro osvetljenje da bi dobila najbolje snimke.

Nedavno je otkrila da traži svog princa na belom konju. Kaže da joj godine nisu bitne, ali da mora da pazi koga će dovesti kući.

„Ja sam singl, ali kako sam starija i otkad sam majka, postala sam pažljivija oko toga koga ću pustiti u svoj život“, rekla je ova australijska manekenka.

Kaže i da ne traži nikoga posebno, ali da veruje da će naći ljubav ako je tako suđeno.

Najviše joj prilaze mlađi muškarci, a najstarija osoba sa kojom je izlazila je bila u pedesetim godinama, najmlađa u dvadesetim.

S druge strane, Đinin život nije samo fotkanje i uživanje. Ona je 2022. godine navodno bila prisiljena da napusti svoj dom nakon što su paparaci otkrili gde živi.

„Proganjali su me paparaci širom Zlatne obale, gde živim u Australiji, pokušavajući da me uhvate. Ne otkrivam nikad svoju adresu, ali morala sam da se preselim sa jednog mesta jer su paparaci pokušali da me uhvate napolju.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.