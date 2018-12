Đoković napravio ŠOU: Na originalan način čestitao Božić (video)

Novak Đoković čestitao je Božić svima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru.

Na zvaničnom Tviter nalogu ATP, pojavio se snimak na kome teniseri čestitaju praznike. Osim Novaka, čestitke su uputili i Huan Martin del Potro, Džon Izner, Dominik Tim, Borna Ćorić, Kajl Edmund i Stefanos Cicipas.

Novakova čestitka bila je drugačija od drugih. On od svega pravi šou. Naime, najbolji teniser sveta je zajedno sa članovima stručnog štaba otpevao čuvenu Božićnu pesmu. Poslušajte:

To all of our fans around the 🌍 we think you're the best ❤️

The players have got a special message just for you 🎄 #LOVEITALL pic.twitter.com/a6oRkDCXTO

— ATP Tour (@ATP_Tour) December 24, 2018