Do kada bi trebalo da „sredite“ svoj život?

Da li ste ikada razmišljali do kog životnog doba bi trebalo da „sredite“ svoj život? Nova studija pokazuje da bi prosečan odrastao čovek to trebalo da uradi do 39. godine života. Ako ste u dvadesetim godinama i život vam je još uvek popriličan haos, ne brinite, imate vremena. Ako ste već blizu četrdsetih i život vam je i dalje pomalo haotičan, ne brinite previše jer, teorija je jedno, a praksa ipak drugo.

Elem, ova studija je pokazala da bi prosečna osoba negde do 39. godine života trebalo da ima zadovoljavajuću karijeru, ljubavni život i krug bliskih prijatelja. Ipak, neke stvari u životu bi trebalo da „sredimo“ čak i ranije.

Na primer, do 29. godine bi trebalo da imamo stabilan krug prijatelja, a do 31. bi trebalo da upoznamo onog pravog ili onu pravu. (Kao da možemo da biramo kada ćemo upoznati svog životnog partnera…)

Ukoliko ste prešli ove godine, a niste „sredili“ život, nemojte naročito da brinete zbog toga, jer mnoge stvari je lakše reći nego uraditi. Uostalom, niko ne može da vam kaže kada bi i šta trebalo da radite u svom životu. A, i niste jedini u tome…

Oko 44 odsto ispitanika smatra da nikada neće srediti svoj život do kraja, oko 25 odsto kaže da im je ljubavni život katastrofa, a 74 odsto kaže da više vremena provodi rešavajući usputne, svakodnevne probleme, nego sređujući svoj život.

Tek mali broj njih, 16 odsto, kaže da ne želi da se zamara tim „brigama odraslih“, dok 14 odsto ljudi starih od 18 do 29 godina smatra da su previše mladi da bi brinuli zbog budućnosti i da je mladost vreme samo za zabavu.

Na kraju, svi bismo voleli da do 39. „sredimo“ život, ali to nije baš uvek moguće. Uostalom, nema svako ni istu ideju o „sređenom“ životu, zar ne?

