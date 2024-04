Do koje mere emocije utiču na materijalno stanje: Da li sami sebe sabotiramo

Emocije povezane sa materijalnim stanjem uglavnom su rezultat sukoba i nesklada onoga što želimo na svesnom nivou i onoga što je zabeleženo kao informacija na nivou podsvesti.

Poznato je da naš um kreira našu realnost. Bez obzira na to šta želimo na svesnom nivou, ukoliko su mentalni programi naše podsvesti u suprotnosti sa željama na svesnom nivou, podsvest gotovo uvek pobeđuje. Čak i ako podsvest ne pobedi istog trenutka, već u sledećem će snaga volje (svesnog dela) popustiti i mentalni program podsvesti izlazi kao pobednik. Mi to doživljavamo kao sindrom odlaganja i pronalaženja „izgovora koji para vredi“.

Koji su to mentalni programi koji nas sabotiraju?

Primere ovakvih programa možemo naći čak i u narodnim izrekama. Sigurno ćete prepoznati neke od njih kao deo programa koji kreiraju vašu realnost:

„Nema hleba bez motike.“

„Samo teškim radom se može nešto steći.“

„Ko danas ima para, mora da je lopov.“

„Uspešni u biznisu sigurno su ojadili druge koji rade pošteno.“

„Kriza je, ne mogu očekivati da ću nešto postići dok to ne prođe.“

„Materijalno izobilje može imati samo onaj ko dobije veliko nasledstvo.“

Ovakve mentalne programe zovemo limitirajućim tj. ograničavajućim, i oni određuju naše iskustvo realnosti, kao i samu realnost. Kada imamo neki od njih, gotovo je nemoguće postići materijalno obilje. Ako bismo uspeli da dođemo do obilja, vrlo brzo bismo ga i izgubili. Poznato je da čak 95% onih koji dobiju na loto izvlačenju, u roku od 5 godina budu u lošijoj finansijskoj situaciji nego pre loto dobitka. Podsvest se pobrinula da budemo u skladu sa samim sobom.

Rešenje je u menjanju takvih programa.

Međutim, to je mnogo lakše reći nego učiniti. Mnogi neće ni da krenu u taj proces, jer kada imamo neki od ovih programa, to je naša apsolutna istina i nismo ni spremni da menjamo ovakvo uverenje.

Zamislite, na primer, da neko ima u podsvesti program koji kaže „Ko danas ima para, mora da je lopov” i da pokušava da ostvari materijalno obilje. Ne samo da mu podsvest neće dozvoliti da ima pare, pod uslovom da je odrastao u uslovima gde se ceni poštenje, nego će podsvest imati i otpor da radi na takvom uverenju.

Kada se oslobodimo limitirajućeg verovanja, tada stičemo veći stepen mudrosti i vidimo stvari iz drugačijeg ugla. Sećam se kada sam imala sličan slučaj u praksi, osoba je reagovala vrlo gnevno i na ideju da se promeni jedno takvo limitirajuće uverenje. Pošto uvek ima načina kako da željeni rezultat bude postignut, nakon oslobađanja ovakvog verovanja, osobi je bilo smešno što joj je uopšte palo na pamet da to automatski znači da je i ona lopov. Iz tog razloga promene nekih verovanja ne mogu da budu učenjene samostalno čak i sa posedovanjem znanja kako to uraditi.

Jednostavno, podsvest nam neće dozvoliti da priđemo. U takvim uslovima neohodna je pomoć osobe koja zna šta radi i može vam pomoći da identifikujete vaša ograničavajuća uverenja kao i da postignete taj sklad svesti i podsvesti. Ima i uverenja koje možete sami promeniti ukoliko uspete da sagledate koja su to ograničavajuća verovanja koja imate, ukoliko ste spremni da ih prevaziđete i ukoliko znate kako. Tehnika Emocionalne Slobode (EFT) odličan je način za prevazilaženje ograničavajućih verovanja.

Da li sabotirate sami sebe?

Često je materijalno obilje povezano sa nečim lošim, koliko god da gotovo svi priželjkujemo to obilje. S obzirom da živimo u materijalnom svetu i da smo svakodnevno izloženi novcu i materijalnom obilju (mnogo češće oskudici), od malih nogu stičemo podsvesna ograničenja u vezi sa novcem. Jedno od njih je i izreka

„Novac je izvor sveg zla.“ Ovo je pogrešno tumačenje Biblije koja kaže da je ljubav prema novcu izvor sveg zla, a ne novac sam po sebi. Novac nam omogućava izbore u životu. Sa ovim uverenjem nećemo daleko stići u materijalnom obilju. Sigurno je da nemamo čime da pomognemo siromašnima ako im se pridružimo.

Da li ste se bar jednom u životu susreli sa rečenicom: „Mi to sebi ne možemo priuštiti.“ Naime, malo je onih koji to nisu čuli mnogo puta i danas žive takvu realnost.

Postoje brojne osobe sa mentalnim programom, da onaj ko je materijalista ne može da bude plemenit. Oni istovremeno ne mogu sebi da priušte ni najosnovnije uslove za život i traže od onih koji nešto nude da budu plemeniti i da njima poklone. To je isto kao i tražiti od davaoca usluge i robe da se priključi siromasima ovog sveta jer u suprotnom nisu plemeniti. To ne znači da oni koji imaju više ne prebacuju to na one koji imaju manje u trenutku kada to mogu, ali i tu je pitanje da li nekom „dajemo ribu ili ga naučimo da peca“ i tako ga obezbedimo za ceo život.

Svet u kome živimo koristi novac kao merilo vrednosti onoga što se nudi, i stoga je novac neophodan da bismo došli do te vrednosti. Zato je važno da u svom životu i profesiji stalno gradimo sopstvenu vrednost kako bismo je unovčili i mogli da razmenimo novac za druge željene vrednosti.

I mnoga limitirajuća uverenja o nama samima isto tako mogu doprineti našem materijalnom stanju i kako kažemo, samosabotaži. Mi živimo u materijalnom, fizičkom svetu i nema ništa loše u tome da posedujemo materijalna dobra. Sve može ići u ekstrem, pa tako i posedovanje koje može preći u potrebu za posedovanjem zbog ličnih potreba koje nisu na zdravim osnovama, kao na primer lečenje sopstvenih kompleksa. Kad god su u konfliktu naša uverenja, dolazi do emocionalne reakcije.

Ne samo da nam naša uverenja određuju život i reakcije, nego sve emocionalne reakcije doprinose da nismo u stanju da donosimo najbolje odluke u takvom trenutku. Kod svake emocije nama zakažu dve najvažnije funkcije – logično analitička i intuitivna. I šta nam tada ostane? Ne mnogo, jer smo prepušteni stihiji i vodenim strujama koje će naš brod odvesti ko zna gde, možda na bezbedno mesto a možda će se i razbiti o kamenitu obalu.

A šta ćemo sa krizom?

Nije slučajnost da u vreme krize nekim ljudima ide bolje nego drugima. Ovo je vreme kada je posebno važno ukloniti sopstvene blokade na emocionalnom i mentalnom nivou. U kriznim vremenim pokreću se mnogi strahovi i nesigurnosti koji nam privlače još više dokaza za isto takvo stanje. Ako ste pod stresom zbog trenutne situacije u svetu i ekonomiji, vreme je da nešto preduzmete. Kada ste smireni, tada ćete i u vreme krize mnogo bolje funkcionisati, a i intuicija će vas bolje voditi.

Osnovna formula bezbednog prevazilaženja kriznih vremena je ponuditi proizvod tj. usluge od što veće vrednosti (boljeg kvaliteta), i biti rasterećen emocionalnih i mentalnih blokada na nivou podsvesti. Možda mislite da ih nemate, ali svi mi ih imamo, i što ih je manje, svi bolje funkcionišemo i postižemo ono što želimo, naše materijalno obilje postaje sve više naša realnost.

Ako nam je cilj dobro materijalno stanje, tada ne možemo sebi da priuštimo da zadržavamo ovakve vrste blokada jer ćemo se samo vrteti u krug. Izdignite se iznad svojih limitirajućih programa. Za početak ih osvestite i radite na njima. Ne dozvolite da vam podsvest diktira ritam života. Živite život onako kako vi to želite, a ne po davno utemeljenim programima koji vas ograničavaju. Jer vi to možete!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.