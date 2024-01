Do kraja godine možete uštedeti skoro 600 evra, a nećete ni osetiti: Pogledajte kako (video)

Ljudi su oduševljeni ‘penny challengeom‘ koji vas tera da štedite od 1 peni dnevno, odnosno u našem slučaju to može biti 1 dinar dnevno.

TikTok korisnica Ema pokazala je kako označavate grafikon koji počinje sa 1p za prvi dan i zatim raste za 1p za svaki sledeći dan.To znači da ćete drugog dana uštedeti 2p, a trećeg dana 3p odnosno 3 dinara i tako dalje, sve dok ne dođete do kraja godine. To znači da je najviše što ćete morati da uštedite 3,65 evra za zadnji dan odnosno 365 dinara, prenosi The Sun.

Do kraja decembra ćete imati 66.795 dinara, odnosno nešto manje od 600 evra što bi moglo da bude savršeno dovoljno za plaćanje zabave i poklona.

Na svom profilu @life_withemma_, žena je podelila kako je dobila kutiju za štednju i počela da označava različite iznose na tablici.

Nije to radila redom, pa je objasnila: „Otvorili smo naše kasice, poređali šta već imamo i počeli da označavamo ono što smo već uštedeli. Pokušali smo da izdvojimo što više velikih. Od sitniša po kući uspeli su da sakupe 40 funti odjednom, ali obećali su da će završiti celu tablicu kako bi si olakšali vreme praznika. Mi to jednostavno radimo kad god imamo sitniša.“

Njen video prikupio je više od 17.000 lajkova, a mnoge je ljude impresionirao njezin izazov uštede novca, prenosi Jutarnji.

