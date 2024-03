Dobre navike: Ako uradite ovih pet stvari, osećaćete se bolje od 97 odsto ljudi

Poboljšanje svog života do nivoa kojem težite je dug proces. Za to je potreban trud, vreme i strpljenje. Ponekad pokušavate sve što je moguće da unesete više produktivnosti u svoj život, ali provodite toliko vremena razmišljajući o tome kako da unesete više ispunjenja u svoj život da više nema vremena da to zaista učinite.

Ali ne brinite, napravili smo listu od pet efikasnih navika koje lako možete učiniti delom svoje rutine. Ove navike, ako ih redovno praktikujete, sigurno će učiniti da se osećate bolje od 97 odsto ljudi, piše Times of India.

Probudite se ranije i idite u jutarnju šetnju

Dobar početak dana može obeležiti ostatak. Probudite se čim se alarm oglasi i nemojte ga odlagati. Ustanite i izađite na terasu ili otvorite širom prozor. Poznato je da jutarnja sunčeva svetlost povećava energiju i smanjuje nesanicu. Prošetajte. Hodanje stimuliše oslobađanje endorfina, hormona odgovornog za pozitivna osećanja. Dok hodate, pomislite na tri stvari na kojima ste zahvalni, tri stvari koje želite da postignete i tri promene koje želite da napravite u svojim ličnim odnosima.

Probajte nove stvari

Da li stalno razmišljate o tome koliko vam je život dosadan sa istim monotonim navikama? Svaki dan idete na posao, dolazite kući, jedete i spavate. Čini se da se ciklus nastavlja dok sedite i čekate jedan dan kada ćete konačno otići na odmor. Da biste prekinuli krug, morate često da isprobavate nove stvari. Zbog toga se radujete svakom novom danu i životu uopšte. Ne štedite slobodne dane i odmor – radije iskoristite svaku priliku koja vam se pruži. Za to vreme idite na mali izlet, pešačenje, odmor za vikend ili se okušajte u novim hobijima. Ovo će vas ponovo napuniti energijom i pokrenuti.

Potrudite se oko svog izgleda

Ako se ne trudite da izgledate pristojno, nije znak da ste uštedeli vreme ujutro, to je znak da sebe ne shvatate ozbiljno. Možda ste često čuli frazu da se telo treba tretirati kao hram. Cilj nije da se potroši mnogo novca na odeću, šminku i negu kože, već tek toliko da izgleda pristojno. Kupajte se svaki dan i izgledajte negovano uz odeću koja pristaje i začešljana kosa.

Napravite listu prioriteta

Neke oblasti našeg života zahtevaju više pažnje od drugih. Svako ima neke probleme u životu sa kojima treba da se pozabavi. Međutim, zaboravljamo da radimo na njima kada smo previše zauzeti izgradnjom karijere. Dok naporno radite, ne zaboravite na svoje odnose sa partnerom, prijateljem ili porodicom. Finansije, mentalno i fizičko zdravlje su takođe blizu vrha liste prioriteta. Ako se ne pozabavite takvim problemima, oni će se pogoršati i ponovo pojaviti na način na koji možda više nećete moći da se nosite. Zato postavite svoje prioritete i radite na njima. Ovo će vam takođe dati osećaj kontrole.

Zdravlje na prvom mestu

Morate biti zdravi da biste mogli da sprovedete sve što ste planirali u životu. Ako ste umorni ceo dan, nedostaje vam energije i potrebno vam je više sna. Pokušajte da smanjite vreme ispred ekrana pre spavanja i umesto toga pročitajte knjigu. Ovo će vam pomoći da bolje spavate. Da biste bili izdržljiviji u obavljanju svakodnevnih aktivnosti sledećeg dana. Takođe, pokušajte da uključite svakodnevnu vežbu u svoj život. Ostanite hidrirani. Kako se vaše zdravlje poboljšava, počećete da primećujete značajna poboljšanja u svom životu, prenosi Večernji.

