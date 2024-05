Dobro ga prostudirajte: Oblik njegovog nosa otkriva kakav je u seksu, jedan je svima privlačan

Profesor Abraham Tamir sa izraelskog univerziteta ‘Ben-Gurion’ godinama proučava vrste noseva te je došao do zaključka da postoji osam najčešćih tipova. Svaka vrsta ima svoje karakteristike, a u studiji koju je objavio u časopisu ‘Journal of Craniofacial Surgery’ otkrio je kako oblik nosa može ukazati i na to – kakav je ko ljubavnik!

Pa krenimo redom:

1. Nubijski nos

Uzak celom dužinom, ali jako širok na području kod nozdrva, ovakav nos otkriva strastvene, kreativne, znatiželjne i optimistične ljude, pa od njih u krevetu može očekivati – neočekivano.

2. Grčki nos

Dugačak, ravan i špicast pri dnu, asocira nas na antičke kipove. Osobe koje ga imaju smatraju se velikim individualcima, direktni su i ne pokazuju puno emocije. Ali, kada je seks u pitanju usmereni su (samo) na svoj cilj.

3. Prćasti nos

Osobe s malenim i kratkim nosićem, koji je pri dnu zavijen nagore, vrlo su dovitljive i pune energije. Uz to su i vrlo zabavne i šarmantne, pa te karakteristike ‘preslikavaju’ i u seksualni život.

4. Kukasti nos

Ovaj oblik nosa najviše podseća na ptičji kljun. Osobe koje ga imaju smatraju se jakim karakterima, žestoko brane svoja uverenja, a cilj za njih ne opravdava sredstva, čak i u ljubavi.

5. Ravan nos

Dugačak i ravan, u odnosu na lice formira ugao od oko 45 stepeni. Ovakve ljude odlikuje jaki temperament i inteligencija, pa je seks s njima eksplozivan i pun strasti.

6. Orlovski nos

Izbočen i zakrivljen od nosne kosti do vrha. Osobe s ovakvim tipom nosa smatra se vrlo atraktivnima i dominantnima, pa vas neće začuditi što su takvi i u krevetu.

7. Rimski nos

Dugačak nos, s vrhom zakrivljenim nadole navodno imaju osobe jake ličnosti i stava i velikog uticaja na druge. Što možete od njih očekivati ispod posteljine? Budite spremni da vas nagovore na sve.

8. Božanstveni nos

Dugačak, ravan i simetričan s obe strane, a prćast pri kraju – ovakav nos je svima privlačan. Ali, osobe koje ga imaju bore se s emotivnim i duhovnim sazrevanjem jer u duši uvek ostaju deca. Njima sasvim sigurno treba puno nežnosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.