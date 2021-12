Dobro pogledajte svoj dlan: Ako imate ovo slovo, pravi ste srećnik

Hiromantija je drevna umetnost čiji koreni sežu nekoliko hiljada godina unazad do Indije, gde je nastala iz hinduističke astrologije i prvi put pomenuta u kineskoj knjizi I Ching.

Brzo se proširila Azijom i Evropom, nakon čega se Aristotel zainteresovao za nju i preneo znanje Aleksandru Velikom.

Makedonski kralj ga je često koristio da proceni karakter svojih vojnih oficira i pažljivo bi čitao linije njihovih dlanova. Mora da mu je to pomoglo jer za petnaest godina neprekidnog osvajanja nikada nije izgubio nijednu bitku.

What does the letter ‘M’ on your #palm say about you?

https://t.co/NxhlqZjaIs pic.twitter.com/F1L2LOgkCs

— Proto Thema English (@eprotothema) December 22, 2021