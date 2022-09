Dobro razmislite: Ovo su 4 najčešća izgovora koje muškarci koriste kad ih uhvatite u prevari

Preko prevare je nekada zaista moguće preći, i to pod uslovom da se preljubnik zaista i pokajao. Ali ukoliko se dogodi da partnera uhvatite u prevari i on pokuša da se opravda nekim od ovih izlizanih izgovora, dobro porazmislite o svojoj odluci.

„To je bio samo seks“

Seks je ozbiljno jedan od težih oblika prevare, a činjenica da on to ne smatra strašnim ukazuje da bi bez problema mogao to i da ponovi.

„Žao mi je“

Naravno da mu je žao, ali ne zato što vas je prevario, nego zato što ste ga uhvatili. Da niste, bilo bi mu svejedno.

„Ti si kriva za to“

Klasičan potez preljubnika je svaljivanje krivice na partnera. Niste vi krivi što vas je neko prevario, a frajer koji pokušava da se izvuče na ovaj način, definitivno vas ne zaslužuje.

„Neću više nikad“

Koliko ste puta kao devojčice roditeljima prodali istu foru kada su vas uhvatili da radite nešto što ne smete? Onda sigurno znate i da to obećanje najčešće ne drži vodu, piše 24Sedam.

