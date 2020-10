Dodeljena Nobelova nagrada za medicinu! (foto)

Ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Harviju Alteru, Majklu Hjutonu i Čarlsu Rajsu, trojici naučnika koji su identifikovali novu vrstu virusa — hepatitis C.

Njihova otkrića su dovela do novog nivoa u borbi protiv virusa koji se prenose krvlju.

BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

Pre njihovog rada, otkriće virusa hepatitisa A i B bilo je presudan korak napred, ali većina slučajeva hepatitisa prenosivih kroz krv ostala je neobjašnjiva, piše na zvaničnom sajtu Nobelove nagrade.

For the first time in history, the Hepatitis C virus can now be cured. The 2020 Medicine Laureates’ discoveries revealed the cause of the remaining cases of chronic hepatitis and made possible blood tests and new medicines that have saved millions of lives.#NobelPrize pic.twitter.com/hqJK1uWX3u

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020